tuyen nu viet nam 9.JPG
Phút 29, dù Bich Thùy ghi bàn thắng hợp lệ nhưng trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị.
trong tai 2.JPG
Vị trợ lý trọng tài người Lào có quyết định sai sót nghiêm trọng.
trong tai 1.JPG
Trợ lý trọng tài trở thành tâm điểm với quyết định ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.
tuyen nu viet nam 8.JPG
Sau khi hòa 0-0 ở 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, hai đội bước vào loạt luân lưu cân não.
tuyen nu viet nam 7.JPG

Bên phía tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như, Minh Chuyên, Trúc Hương, Hoàng Thị Loan, Cù Huỳnh Như đều dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, đến cú sút thứ 6, Trần Thị Thu đã không thể khuất phục được thủ môn McDaniel, đành chấp nhận thất bại 5-6 trên chấm 11m.

tuyen nu viet nam 10.JPG
Niềm vui của các cầu thủ Philippines sau khi giành chiến thắng chung cuộc.
tuyen nu viet nam 3.JPG
Trong khi các cầu thủ nữ Việt Nam rất buồn vì không bảo vệ được tấm HCV SEA Games.
tuyen nu viet nam 2.JPG
Nhiều tuyển thủ bật khóc trên sân.
tuyen nu viet nam 5.JPG
Dù rất buồn nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tiến tới khán đài B để tri ân CĐV.
mai duc chung.JPG
Đây có thể là kỳ SEA Games cuối của HLV Mai Đức Chung.
tuyen nu viet nam 4.JPG
Với các CĐV, tuyển nữ nữ Việt Nam là nhà vô địch.
tuyen nu viet nam 11.JPG
Huỳnh Như và các đồng đội trên bục nhận giải.
tuyen nu viet nam 1.JPG
Tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33.

Song Ngư (từ Chonburi, Thái Lan)

