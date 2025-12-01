Song Ngư (từ Chonburi, Thái Lan)
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trợ lý Chanthavong Phutsavan sai lầm nghiêm trọng khiến nữ Việt Nam bị “cướp” bàn thắng ở chung kết SEA Games 33 với Philippines.
Bị trọng tài "cướp" một bàn thắng ở thời gian thi đấu chính thức, tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games khi thua 5-6 Philippines trên chấm luân lưu.
Tổ trọng tài trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi hủy bàn thắng đẹp mắt của tuyển nữ Việt Nam.