Trận cầu tâm điểm giữa Newcastle và Barcelona ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26 đã khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho đội khách. Ngôi sao Marcus Rashford trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn thắng, mang về ba điểm quan trọng cho Barca.

Dù phải thi đấu trên sân St James’ Park, Barcelona vẫn nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Newcastle chủ động lùi sâu, tìm cơ hội từ những tình huống phản công nhanh. Hiệp 1 diễn ra căng thẳng nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Barca gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Newcastle. Khi mà Raphinha hay Lewandowski vô duyên thì Rashford lại tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: UEFA

Sau giờ nghỉ, Barca tăng tốc và sớm khai thông thế bế tắc. Phút 58, từ đường tạt chuẩn xác của Jules Kounde, Rashford bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Chỉ 9 phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục tỏa sáng với cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng chạm xà ngang rồi dội vào lưới khiến thủ môn Nick Pope bất lực.

Đây là những bàn thắng đầu tiên của Rashford tại Champions League sau gần 4 năm, đồng thời cũng là lần đầu anh ghi bàn trong màu áo Barca.

Rashford lập cú đúp đem về chiến thắng nghẹt thở cho đại diện La Liga. Chân sút người Anh còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: UEFA

Newcastle vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Nỗ lực không mệt mỏi giúp họ có bàn rút ngắn ở phút 90 nhờ công Anthony Gordon. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để tạo nên bất ngờ. Barca giành chiến thắng 2-1, tạm xếp thứ 12 trên BXH, trong khi Newcastle đứng thứ 26.

Bàn thắng

Newcastle: Gordon (90')

Barca: Rashford (58', 67')

Đội hình thi đấu

Newcastle: Pope, Trippier (Botman 76'), Dan Burn, Schar (Thiaw 63'), Livramento, Tonali, Joelinton (Willock 63'), Bruno Guimaraes, Harvey Barnes (Woltemade 63'), Elanga (Murphy 63'), Gordon

Barca: Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi (Christensen 69'), Martin (Eric Garcia 81'), Pedri, De Jong, Fermin Lopez (Casado 90'), Raphinha, Rashford (Olmo 81'), Lewandowski (Torres 69')