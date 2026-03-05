Man City vấp phải bức tường Forest

Phút 99 trên sân Etihad, trong trận đấu vòng 29 Ngoại hạng Anh, trung vệ Murillo đã đứng đúng vào điểm cắt giữa quỹ đạo cú sút của người đồng hương Savinho và vạch vôi.

Như một nhà chiêm tinh dự đoán nhật thực, cầu thủ người Brazil đoán trúng vị trí và đường đi của “quả đạn”.

Man City hai lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa. Ảnh: MCFC

Thân hình lực lưỡng của anh chặn đứng bàn thắng 3-2 cho Man City trước Nottingham Forest.

Trận đấu gắn với vô số cơ hội mà lẽ ra đội chủ nhà có thể thắng đậm, nhưng khép lại bằng tỷ số hòa và gây nên hệ quả nghiêm trọng với thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn nước rút Premier League.

Arsenal đã tận dụng khe hở ấy để bứt lên, khi giành chiến thắng 1-0 trước Brighton, nới khoảng cách lên thành 7 điểm trên đỉnh bảng.

Các trận đấu giữa tuần diễn ra cùng giờ, nhằm tránh mọi toan tính. Theo cách truyền thống, xứng đáng với một giải đấu đang chứng kiến cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa Man City và Arsenal cho chức vô địch.

Man City đã lột xác kể từ khi chiêu mộ Marc Guehi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 20 triệu bảng từ Crystal Palace.

Bản hợp đồng 25 tuổi người Anh này mang lại sự cân bằng cho hệ thống, từ Gigio Donnarumma đến Erling Haaland, qua Ruben Dias, Rodri, Bernardo Silva, Rayan Cherki và Antoine Semenyo.

Các pha chuyển trạng thái không còn gây hoảng loạn như trước. Trong một giờ đồng hồ, Man City dồn ép Nottingham nghẹt thở.

Niềm vui của Gibbs-White khi ghi siêu phẩm. Ảnh: PL

Bàn mở tỷ số của Semenyo ở phút 31 – kết quả của chuỗi 7 đường chuyền, với Cherki kiến tạo – tưởng như là khởi đầu cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng thành Manchester.

Thời cơ của Arsenal

Điều bất ngờ xảy ra đầu hiệp 2. Forest thoát pressing, Ola Aina băng lên vượt qua Ait-Nouri và tạt bóng sang cột xa. Igor Jesus làm tường, và bóng đến chân Morgan Gibbs-White.

Trong tư thế quay lưng về khung thành, bị Donnarumma áp sát, Ruben Dias kèm chặt và Rodri bủa vây, anh gần như không có lựa chọn.

Trong tích tắc, Gibbs-White quyết định dứt điểm bằng gót chân. Bóng xuyên qua hai chân Dias và Donnarumma, thành bàn 1-1. Đây chắc chắn là một trong những pha lập công đẹp nhất mùa giải.

Gibbs-White quỳ xuống ở góc sân, ăn mừng bằng động tác bịt tai trước tiếng reo hò. Bàn thắng ấy tiếp thêm sinh khí cho Nottingham và gieo hoài nghi vào Man City.

Bất chấp điều đó, Rodri nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà sau một tình huống phạt góc. Tiền vệ người Tây Ban Nha ăn mừng cùng khán đài cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, lợi thế ấy không tồn tại lâu khi Nottingham một lần nữa có bàn thắng gỡ hòa. Elliot Anderson thực hiện pha di chuyển trung lộ rồi tung cú sút chìm về góc xa, đánh bại Donnarumma.

Trong thời gian còn lại, Nottingham không ngừng chống đỡ trong vòng vây, còn Man City bắn hết “đạn”, kể cả cú sút cuối cùng của Savinho bị Murillo chặn lại.

Nỗi thất vọng của Haaland và các đồng đội. Ảnh: EPA

“Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước”, Pep Guardiola phản ứng khi được hỏi về bất lợi của Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

“Có những trận đấu mà có lẽ chúng tôi không xứng đáng, nhưng nhìn chung trận này chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút”, Guardiola than thở.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho đối thủ: “Họ chơi phòng ngự rất chắc chắn và là đội bóng thực sự giỏi. Chúng tôi thì chơi năng động hơn”.

Điều thú vị, Gibbs-White là hợp đồng mà Man City mua hụt năm ngoái. Trong khi đó, Anderson là mục tiêu mà Pep nhắm đến trong mùa hè năm nay. Họ thực sự nhảy múa tại Etihad.

Trong khi đó, Arsenal đang mang hình bóng nhà vô địch. Đội quân của Mikel Arteta có sự ổn định, đồng thời còn gặp may: cú sút của Bukayo Saka chạm Baleba đổi hướng khiến Verbruggen bó tay.

Hơn 80 phút còn lại gần như chỉ là màn quản lý trận đấu của hàng thủ chắc chắn nhất giải. Arsenal “ru ngủ” đội chủ nhà để bảo vệ kết quả, đến mức HLV Fabian Hurzeler chỉ trích lối chơi câu giờ của “Pháo thủ”.