Người hâm mộ Cagliari ló đầu ra khỏi cửa sổ những tòa nhà quanh sân Unipol Domus đã phải kéo rèm xuống ngay khi bóng lăn chưa đầy 10 phút đồng hồ.

Lỗi tại chàng trai đến từ Bahia Blanca, Argentina: mỗi khi thấy sắc đỏ - xanh của Cagliari, anh lại nhớ mình là “Toro” (bò tót) và đâm thủng mành lưới không thương tiếc.

Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: @Inter

Trong 12 trận gặp Cagliari, anh có 12 bàn thắng. Anh là Lautaro Martinez. Bàn mới nhất mở ra chiến thắng thứ hai liên tiếp cho Inter Milan của HLV Cristian Chivu.

Inter xây dựng bàn mở tỷ số theo công thức cũ, với những gương mặt quen thuộc: một loạt pha ban bật khởi xướng từ sân nhà, Bastoni dâng cao bên cánh trái tạt bóng cho Lautaro đánh đầu cận thành.

Lautaro ghi bàn thứ 2 tại Serie A 2025/26, sau hơn 1 tháng im lặng. Đây cũng là pha lập công thứ 117 của anh cho Nerazzurri – vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách chân sút vĩ đại nhất lịch sử Inter.

Ở đây, có một chi tiết ít ai để ý: tình huống xuất phát từ chỉ đạo trực tiếp của Chivu.

Khi đội nhà được ném biên bên phần sân Inter, HLV người Romania tự tay cầm bóng đưa cho Akanji, ra hiệu cho Luis Henrique dâng cao tìm khoảng trống. đội khách triển khai từ cánh phải, chuyển sang và khai thác trọn vẹn tam giác mạnh nhất bên đó: Carlos Augusto – Barella – Bastoni. Phần còn lại, Lautaro lo liệu.

Inter có chiến thắng quan trọng. Ảnh: @Inter

Bàn 2-0 trong những phút cuối cũng đến từ cánh trái, lần này Dimarco tung đường tạt sệt khó chịu, để Esposito dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Đó là pha lập công đầu tiên của Pio Esposito tại Serie A, dưới sự chứng kiến của người cha trên khán đài, khép lại một đêm ngọt ngào cho Inter.

Kết quả này giúp Inter vượt qua chính Cagliari cũng như Atalanta – đội hòa Juventus 1-1 – để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Các tifosi Inter hy vọng đội nhà tìm thấy sự ổn định từ chiến thắng này. Phía trước, Lautaro Martinez và các đồng đội tự tin lấy 3 điểm trong cuộc tiếp đón Slavia Prague ở Champions League (2h ngày 1/10).

Ghi bàn: Lautaro 9’, Esposito 82’.