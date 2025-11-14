Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Gennaro Gattuso chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm. Scamacca và Cambiaso đều có cơ hội ngon ăn nhưng các pha dứt điểm lại thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Kozhukhar cản phá xuất sắc.

Dù tạo ra thế trận vượt trội với hàng loạt pha hãm thành, “Azzurri” vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Moldova trong 45 phút đầu tiên.

Francesco Pio Esposito ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ hai - Ảnh: NIC

Bước sang hiệp hai, Italia tiếp tục gia tăng sức ép và tung thêm các cầu thủ tấn công để đổi mới nhịp độ. Nỗ lực ấy chỉ được đền đáp ở phút 88, khi Dimarco tạt bóng chuẩn xác để Mancini đánh đầu mở tỷ số.

Đến phút 90+2, Francesco Pio Esposito khép lại trận đấu bằng pha lập công quyết đoán, mang về chiến thắng quý giá 2-0.

Ba điểm này giúp Italia vươn lên 18 điểm, chỉ còn kém đội đầu bảng Na Uy đúng một trận thắng trước lượt đấu cuối - nuôi hy vọng giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Ở trận đấu quyết định vào ngày 17/11 tới, Italia sẽ tiếp đón chính Haaland và các đồng đội ở màn so tài được xem là "chung kết" bảng I.