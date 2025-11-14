G5p6Q0eXkAA2HCI.jpg
Đội hình ra sân của tuyển Na Uy
Đội chủ nhà áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc
Tuy nhiên, 45 phút đầu trôi qua mà các chân sút Na Uy không thể ghi bàn
Phải sang đến hiệp hai, Sorloth đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số
Tiền đạo của Atletico Madrid nhân đôi cách biệt trong vòng 3 phút đầu hiệp hai
Phút 56, Haaland điền tên mình vào bảng tỷ số
Cầu thủ Man City tiếp tục phong độ làm bàn ấn tượng
Haaland hoàn tất cú đúp ở phút 62
Na Uy giành chiến thắng giòn giã
Na Uy có hơn 90% cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, khi bỏ cách Italia cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại

Nguồn ảnh: The Athletic, Uefa, Fotballandslaget