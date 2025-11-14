Trận ra mắt của HLV Anthony Hudson đã diễn ra đầy cảm xúc khi tuyển Thái Lan đánh bại Singapore 3-2, mở màn triều đại mới bằng chiến thắng kịch tính trên sân nhà.
Diễn biến tương lai Robert Lewandowski có bước ngoặt mới khi chân sút Ba Lan đưa ra đề nghị khiến Barca ngỡ ngàng.
Arsenal đã đàm phán với Bukayo Saka nhiều tháng qua và chuẩn bị trao cho anh bản hợp đồng mới với thù lao cao nhất CLB.
Lionel Messi bất ngờ trở lại sân Camp Nou mới với mục tiêu cụ thể: thách thức Joan Laporta trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch Barca.