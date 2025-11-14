editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr.jpg
Với lợi thế sân nhà, Pháp dồn lên tấn công phủ đầu
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr (4).jpg
Mbappe bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
G5qZGLZW4AAFE3g.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
G5qlqHBagAAf1Z5.jpg
Sang hiệp hai, Mbappe khai thông bế tắc trên chấm penalty
G5qmrfjWgAAvADU.jpg
Michael Olise chơi cực hay, nhân đôi cách biệt với pha ra chân nhanh trong vòng cấm
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr (3).jpg
Phút 83, Mbappe hoàn tất cú đúp của riêng mình
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr (1).jpg
Cuối trận, Ekitike ấn định tỷ số 4-0
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr (2).jpg
G5qpgXIW0AAqvQz.jpg
Chiến thắng giòn giã của tuyển Pháp
G5qrcqLWwAAX5xG.jpg
Les Bleus giành tấm vé chính thức ở bảng D dự VCK World Cup 2026
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier fra ukr (5).jpg
Niềm vui của thầy trò Deschamps
G5qmFwGWEAAtjMS.png
BXH bảng D sau 5 lượt đấu

Nguồn ảnh: Uefa, French Team