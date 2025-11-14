Italia đã phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể đánh bại Moldova 2-0 trong trận đấu nghẹt thở tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Nguồn ảnh: Uefa, French Team
Dễ dàng vượt qua Serbia 2-0 tại Wembley, tuyển Anh tiếp tục duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng dưới triều đại HLV Thomas Tuchel.
Phút nóng giận khiến Ronaldo lần đầu bị truất quyền thi đấu trong màu áo ĐTQG, khi Bồ Đào Nha thua CH Ailen 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Haaland cùng Sorloth thay nhau ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Estonia, qua đó giúp đội bóng Bắc Âu chạm một tay vào tấm vé World Cup 2026