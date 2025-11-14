G5qiywXWQAAYaoH.jpg
Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi
G5qYK49WgAAO8SP.jpg
Phút 17, Troy Parrott mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha đánh đầu cận thành
editorial_uefa_com fbl wc 2026 ire por qualifier (2).jpg
Niềm vui của cầu thủ CH Ailen
editorial_uefa_com fbl wc 2026 ire por qualifier.jpg
Ronaldo có vài cơ hội dứt điểm nhưng đều bỏ lỡ
G5qbjPnXwAAJ 0a.jpg
Cuối hiệp một, Parrott nhân đôi cách biệt với pha xử lý hay rồi kết thúc vào góc gần
G5qXzY7XkAAqYrk.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về CH Ailen
G5qhdaEW0AA8ftY.jpg
Sang hiệp hai, Ronaldo có hành vi đánh nguội hậu vệ đối phương. Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi CR7 ra khỏi sân
G5qjw5mXIAAexjc.jpg
G5qi9bWXgAADFkh.jpg
Hành động bốc đồng của Ronaldo đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó
editorial_uefa_com fbl wc 2026 ire por qualifier (1).jpg
Chơi thiếu người, Bồ Đào Nha không thể xoay chuyển tình thế
G5qoouBWAAAJhQF.jpg
Bồ Đào Nha thúc thủ ở Dublin
G5qpEqDW0AEVEce.jpg
BXH bảng F sau 5 lượt đấu

Nguồn ảnh: Uefa, DAZN, 433