Italia đã phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể đánh bại Moldova 2-0 trong trận đấu nghẹt thở tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Nguồn ảnh: Uefa, FA, 433
VietNamNet cập nhật liên tục, lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đầy đủ và chính xác.
Cú đúp của Mbappe giúp Pháp vùi dập Ukraine 4-0, đoạt tấm vé chính thức của bảng D vào VCK World Cup 2026.
Phút nóng giận khiến Ronaldo lần đầu bị truất quyền thi đấu trong màu áo ĐTQG, khi Bồ Đào Nha thua CH Ailen 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Haaland cùng Sorloth thay nhau ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Estonia, qua đó giúp đội bóng Bắc Âu chạm một tay vào tấm vé World Cup 2026