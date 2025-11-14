G5qOh7qXEAAdbTe.jpg
Đội hình ra sân tuyển Anh
editorial_uefa_com england_v_serbia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Tài năng trẻ của Man City - O'Reilly có trận ra mắt màu áo Tam sư
G5qanmfXMAAG9I1.jpg
Phút 28, Saka mở tỷ số với pha kết thúc nhanh trong vòng cấm
G5qUyrIXsAANyW .jpg
Niềm vui của tiền đạo Arsenal
G5qWvmlWYAANK4I.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Anh
editorial_uefa_com england_v_serbia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Đến cuối trận, Eze nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com england_v_serbia_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
G5qsFuqa0AAorP4.jpg
Chiến thắng xứng đáng của tuyển Anh
G5qmtSIXcAAbwxB.png
BXH bảng K sau 7 lượt trận

Nguồn ảnh: Uefa, FA, 433