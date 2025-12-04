1. Có những SVĐ không dành cho kẻ do dự. San Mames là một trong số đó, được ví như thánh đường bóng đá, nơi tiếng hò reo nặng như thép, nơi lịch sử đè lên đôi vai từng bước chạy.

Ở những địa điểm như thế, Real Madrid thường hoặc gục xuống, hoặc tìm ra một vị thánh mới. Trong trận đấu sớm vòng 19 La Liga, cái tên được nhắc đến là Kylian Mbappe.

Mbappe đột phá và ghi siêu phẩm. Ảnh: Diario AS

Real Madrid đến Bilbao trong trạng thái lưng chừng, lạc nhịp, mỏi mệt và nhiều hoài nghi với Xabi Alonso. Họ bước lên “La Catedral” (nhà thờ; cách gọi sân San Mames) với gánh nặng 4 điểm kém Barcelona.

Trong dự án chưa bén rễ của Alonso, mọi ánh mắt soi thẳng vào Mbappe. Tiền đạo người Pháp đáp lại bằng những màn trình diễn ngoạn mục.

Bàn mở tỷ số không cần chuẩn bị, không cần nghi lễ. Nó đến như một sự thật hiển nhiên.

Mbappe nhận đường chuyền dài bên cánh phải của Trent Alexander-Arnold – pha xử lý mà rất lâu rồi mới thấy ở cựu hậu vệ Liverpool, được ví cái chân phải “thần kỳ” – khi đang ở giữa sân.

Kiki khống chế bóng như cách người ta bắt một con bướm đang bay lượn, thực hiện màn đột phá với những bước chạy thanh thoát, kỹ thuật xuất sắc, tiến đến rìa vòng cấm rồi tung cú đá chân phải thành bàn.

2. Bàn thắng ngay từ phút thứ 7 đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh San Mames. Không cầu may. Không cứu rỗi bằng niềm tin. Chỉ có kỹ năng và bản năng của tay săn bàn xuất sắc.

Quá nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ Real Madrid tạo cơ hội để Bilbao vùng lên. Nico đánh gót kiến tạo trong vòng cấm, Berenguer dứt điểm ở thế đối mặt nhưng Thibaut Courtois cứu thua xuất sắc.

Cú sút xa ấn định kết quả 3-0 của Mbappe. Ảnh: Diario AS

Khi Xabi Alonso vẫn đang mày mò hoàn thiện cỗ máy chiến thuật, ông may mắn có trong tay hai con người sống ở thế giới khác. Courtois rực sáng trong khung gỗ. Mbappe bùng nổ ở phần sân đối diện.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, một lần nữa Trent tìm thấy Mbappe với đường treo bóng kiểu David Beckham về cột xa, tiền đạo người Pháp đánh đầu kiến tạo để Camavinga đánh đầu nối nhân đôi cách biệt.

Trong đêm xứ Basque, Mbappe không đá bóng, anh cai quản trận đấu. Mọi thứ anh làm đều hiệu quả, trở thành nỗi ám ảnh khiến cho Bilbao trở thành vị khách tại chính ngôi nhà của mình.

Trận đấu được định đoạt sau gần một giờ đồng hồ. Lần này, Alvaro Carreras được tính là kiến tạo dù anh hầu như không làm gì đáng kể.

Carreras đẩy bóng cho Mbappe để băng vào vòng cấm chờ phối hợp. Tuy vậy, Kiki chỉnh một nhịp rồi sút căng từ khoảng cách 27 mét, bóng đi rất căng theo một đường cong đủ vượt qua tầm tay Unai Simon rồi cắm thẳng vào lưới.

3. Hai bàn – anh đã có 5 bàn từ ngoài vòng cấm mùa này, nhiều hơn bất kỳ ai trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Một kiến tạo. “La Catedral” im lặng. Và rồi những con số bắt đầu cất tiếng.

Mbappe đã có 55 bàn trong năm 2025, chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục lịch sử của Cristiano Ronaldo trong một năm dương lịch.

Mbappe duy trì phong độ ấn tượng. Ảnh: Diario AS

Những bàn thắng không còn là sự kiện. Chúng đang trở thành nhịp sinh học. Mỗi cuối tuần, mỗi đêm châu Âu, Mbappe lại viết thêm một dòng vào bảng thành tích vốn dĩ đã chật kín.

Mbappe phiên bản người ngoài hành tinh đang cứu Real Madrid, cứu Xabi Alonso khi anh tham gia vào 9 bàn thắng gần nhất của đội: 7 pha lập công, 2 kiến tạo cho Bellingham và Camavinga.

Nói cách khác, không có Mbappe, Real Madrid trở nên câm lặng. Anh không đơn thuần ghi bàn, mà kéo cả trận đấu xoay quanh mình.

Xabi Alonso vẫn đang xây dựng. Công trình của ông còn giàn giáo. Nhưng Mbappe đã mang về ánh sáng để che lấp những lỗ hổng.

San Mames, nơi từng chứng kiến Mbappe chạm đáy một năm trước, giờ trở thành sân khấu để anh vươn lên đỉnh cao.

Sau tháng 11 đen tối, với chỉ 1 chiến thắng, Mbappe dẫn dắt Real Madrid có dịp thở phào ở sân đấu khắc nghiệt. Giờ là lúc nghĩ về Celta Vigo và Man City.