Đội trưởng Bruno Fernandes chắc chắc ngồi ngoài do đang gặp vấn đề về gân kheo. Tình trạng của Mason Mount đang được theo dõi chặt chẽ, khi anh được rút ra sớm ở cuộc đấu Newcastle.

HLV Amorim đau đầu vì danh sách chấn thương kéo dài, trong khi Noussair Mazraoui, Amad và Bryan Mbeumo đang làm nhiệm vụ quốc tế tại AFCON.

Lisandro Martinez đeo băng thủ quân MU khi Bruno vắng mặt - Ảnh: MUFC

"Tôi không biết Mount có thi đấu được hôm nay không. Kobbie Mainoo chưa sẵn sàng, và Bruno, De Ligt và Maguire cũng vậy" - Ruben Amorim cập nhật tình hình lực lượng trước cuộc chạm trán Wolves.

Bruno Fernandes dự kiến ​​phải nghỉ vài tuần do chấn thương gân kheo. Thế nhưng, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang rất muốn trở lại tập luyện tại Carrington.

Amorim nói thêm: "Bruno nói rằng cậu ấy muốn tập luyện, nhưng chúng tôi không biết chắc. Khả năng tiền vệ này thi đấu trước Wolves là không thể.

Mainoo sẽ bắt đầu tập luyện trên sân nên chúng tôi chờ xem. De Ligt vẫn đang gặp chút khó khăn phần lưng và Maguire cũng tương tự."

Khi Bruno vắng mặt, Lisandro Martinez đeo băng đội trưởng và thi đấu tốt trong vai trò trung vệ. Điểm mấu chốt là HLV Amorim đã chịu thay đổi sơ đồ chiến thuật.

Đấu Wolves, nhiều khả năng MU sẽ tiếp tục đá đội hình 4 hậu vệ. Khi đó, những Ayden Heaven hay Ugarte sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước.

Đội hình dự kiến MU vs Wolves:

MU: Lammens; Yoro, Heaven, Martinez; Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw; Dorgu, Cunha; Sesko.

Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Doherty, J. Gomes, Andre, H. Bueno; Hwang, Mane; Arokodare.