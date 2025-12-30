Theo nguồn tin từ báo chí Anh, MU đã liên hệ trực tiếp với người đại diện của Ruben Neves, trong bối cảnh CLB muốn tăng cường nhân lực cho khu trung tuyến ở kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Quỷ đỏ đã có sự khởi sắc những tuần gần đây, vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của đội trưởng Bruno Fernandes do chấn thương tạo thêm vấn đề cho HLV Amorim.

Ruben Neves sẵn sàng trở lại Anh khoác áo MU - Ảnh: SunSport

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang thúc giục ban lãnh đạo sớm đạt được thỏa thuận với Ruben Neves khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, phía MU cũng bắt đầu thương thảo với đại diện Neves về vấn đề chuyển nhượng, lương bổng.

Nếu đôi bên đạt được sự nhất trí, đội bóng thành Manchester mới chính thức liên hệ với Al-Hilal, CLB chủ quản của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Neves đầu quân Al-Hilal từ Wolves hè năm 2023 với mức phí gần 50 triệu bảng Anh. Sau 107 trận, ghi được 14 bàn cho đội bóng hàng đầu Saudi Arabia, Neves đang tính đường trở lại châu Âu.

Do hợp đồng giữa anh và Al-Hial chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2026 nên Ruben Neves có thể ra đi ngày mùa đông tới với mức phí chỉ 10 triệu bảng Anh.

Theo Defensa Central, bản thân Neves sẵn sàng cắt giảm 66% lương hiện tại (gần 16 triệu bảng/năm) để đạt ước nguyện quay trở lại xứ sương mù chơi bóng.

Ở tuổi 28, Ruven Neves vẫn có thể thi đấu đỉnh cao nhiều năm nữa. Kinh nghiệm khoác áo Wolves trong quá khứ sẽ giúp anh không mấy khó khăn trong khâu thích nghi khi chuyển đến MU.