MU trở lại đàm phán Gallagher

Conor Gallagher một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi trở thành mục tiêu để MU tăng cường tuyến giữa.

MU muốn chiêu mộ Gallagher. Ảnh: @Atleti

Đại diện của đội chủ sân Old Trafford đã theo dõi Gallagher trong thời gian dài, và đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa anh trở lại Premier League.

Gallagher không nằm trong kế hoạch chính của HLV Diego Simeone. Mặc dù vậy, Atletico Madrid không có ý định cho mượn cựu tiền vệ Chelsea mà chỉ muốn bán đứt.

Trước sự quan tâm của MU, theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Atletico đặt giá chuyển nhượng Gallagher là 30 triệu euro (khoảng 26,14 triệu bảng).

HLV Ruben Amorim đánh giá cao phẩm chất của Gallagher, trong bối cảnh Manuel Ugarte gây nhiều thất vọng.

Liverpool muốn mua Bastoni

Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè lịch sử, Liverpool chuẩn bị có động thái mới nhằm tiếp tục cải thiện chất lượng đội hình và duy trì ổn định lâu dài.

Liverpool có kế hoạch mua Bastoni. Ảnh: @Inter

Một trong những ưu tiên của đội chủ sân Anfield là tăng cường hàng thủ một trung vệ đẳng cấp. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Alessandro Bastoni.

Kế hoạch thể thao của Liverpool đang bước vào giai đoạn then chốt. Dự án do Arne Slot dẫn dắt cần sự ổn định ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khi Virgil van Dijk không còn trẻ nữa, còn Ibrahima Konate chưa rõ tương lai.

Bastoni là một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay, phù hợp nhiều sơ đồ khác nhau.

Liverpool dự kiến đưa ra lời đề nghị có mức giá 95 triệu euro (82-83 triệu bảng), nhằm thuyết phục Inter.

Barca hỏi mượn Savinho

Barcelona bắt đầu định hình kế hoạch cho mùa giải tới, với mục tiêu tăng chất lượng bóng đá và tiết kiệm tối đa các khoản phí.

Savinho trở thành mục tiêu của Barca. Ảnh: MCFC

Theo báo chí Catalunya, Barca dự kiến không thực hiện điều khoản mua đứt Marcus Rashford, vì chi phí khá cao (30 triệu euro), cũng như mức lương không hề thấp.

Vì vậy, Barca muốn đàm phán với Man City về kế hoạch mượn Savinho – đồng đội của Raphinha ở đội tuyển Brazil.

Savinho có kinh nghiệm thi đấu ở La Liga. Cựu cầu thủ Girona từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với văn hóa và triết lý bóng đá mà Barca theo đuổi.

Trong trường hợp đạt thỏa thuận mượn Savinho, Barca có thể dành tiền để mua trung phong chất lượng cao thay Robert Lewandowski.