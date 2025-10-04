Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, tâm trạng ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã thay đổi kể từ khi MU bị Brentford đánh gục trên sân Gtech. Một số cầu thủ cũng mất niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của Amorim.

Nhà cầm quân 40 tuổi đang phải chịu áp lực ngàn cân khi chuẩn bị cho cuộc chạm trán Sunderland tại Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm nay (4/10).

Thời gian sắp hết với Ruben Amorim - Ảnh: SunSport

Thêm một thất bại nữa sẽ khiến sự kiên nhẫn cùa đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer đến giới hạn.

Cho dù việc sa thải Amorim sớm có thể làm MU mất 12 triệu bảng tiền bồi thường, nhưng các nguồn tin đều thừa nhận, cái giá phải trả cho thất bại ở mùa giải này còn lớn hơn nếu kết quả không được cải thiện.

Hôm qua, Ruben Amorim thẳng thắn cho biết, ông sắp hết thời gian: "Chẳng ai ở đây ngây thơ cả. Tôi hiểu rằng, MU cần kết quả tốt để tiếp tục dự án.

Chúng tôi sẽ đạt đến một điểm mà không phải ai cũng làm được vì đây là đội bóng lớn có nhiều nhà tài trợ, với 2 chủ sở hữu. Việc cân bằng thực sự vô cùng khó khăn.

Được ở đây là một giấc mơ và tôi muốn tiếp tục chiến đấu vì điều này.

Nhưng điều khiến tôi đau khổ là thua trận, chứ không phải chuyện mất việc. Bạn chỉ sợ bị sa thải khi phải trả hóa đơn bồi thường, còn tôi không có cảm giác đó.

MU cần cải thiện kết quả ngay lập tức - Ảnh: SunSport

Tôi chỉ muốn tiếp tục thôi. Khi trận đấu kết thúc, tôi chẳng quan tâm đến công việc nữa. Nỗi đau lúc thất bại chính là nỗi đau lớn nhất với cá nhân tôi" - Ruben Amorim bộc bạch.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha chia sẻ thêm: "Tôi còn thêm 1 trận nữa thôi. Đôi khi bóng đá là vậy. MU thắng, chúng tôi có chút hy vọng, rồi trận sau chúng ta sẽ thấy.

Tôi không cần nhiều thời gian. Điều đó không quan trọng, mấu chốt là trận đấu tiếp theo, và mai là cuộc đối đầu Sunderland. MU cần thể hiện tốt để giành chiến thắng."