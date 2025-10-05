Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Enzo, Garnacho, Joao Pedro.
Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Isak.
Bàn thắng: Caicedo 14', Estevao 90'+5 - Gakpo 63'
|Kết quả
|Vòng 7
|04/10/2025 02:00:00
|Bournemouth 3 - 1 Fulham
|04/10/2025 18:30:00
|Leeds 1 - 2 Tottenham
|04/10/2025 21:00:00
|Manchester United 2 - 0 Sunderland
|04/10/2025 21:00:00
|Arsenal 2 - 0 West Ham
|04/10/2025 23:30:00
|Chelsea 2 - 1 Liverpool
Kết thúc
90'+5
Bàn thắng (2-1, Estevao): Cucurella lẻn xuống thông minh rồi căng ngang dọn cỗ để Estevao ập vào ghi bàn cho Chelsea.
Cầu trường Stamford Bridge như nổ tung. Còn Enzo Maresca sướng tột độ chạy ra ăn mừng cùng học trò.
90'+1
Enzo Fernandez có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn nhưng cú đánh đầu cận thành lại chạm mép ngoài cột dọc.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
89'
Chelsea đang vùng lên lúc cuối trận. Caicedo một lần nữa dứt điểm từ xa nhưng Mamardashvili đã chơi cảnh giác, đấm bóng qua xà.
84'
Thủ thành Mamardashvili liên tục có 2 pha bay người cản phá những cú dứt điểm của Gittens và Estevao.
78'
Szoboszlai phạm lỗi nguy hiểm với Cucurella nên phải nhận thẻ vàng.
68'
Sau khi Badiashile rời sân vì chấn thương, đến lượt trung vệ trẻ Acheampong bị đau.
63'
Bàn thắng (1-1, Cody Gakpo): Sau tình huống hãm bóng trong vòng cấm của Isak, Gakpo chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm cận thành tung lưới Chelsea.
60'
Cucurella tạt vào từ cánh trái cho Neto bật cao đánh đầu khá nguy hiểm.
52'
Nhận bóng bên cánh, Salah rẽ vào trong rồi dứt điểm sở trường nhưng bóng bay qua xà.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Florian Writz được tung vào sân thay cho Bradley. Szoboszlai được kéo xuống đá hậu vệ cánh phải.
Kết thúc hiệp 1
44'
Salah vẩy đường chuyền đầy chất nghệ sĩ từ cánh phải cho Isak bật cao đánh đầu qua xà khá đáng tiếc.
38'
Cucurella chuyền ra thuận lợi để Garnacho đặt lòng ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.
34'
Chelsea đang tập trung vào khâu phòng ngự, thi thoảng tỉa bóng ra biên để thực hiện các pha phản công nhanh.
25'
Chelsea đang làm tốt trong việc phá lối chơi của Chelsea. Isak và Salah tỏ ra lạc lõng ở phía trên.
19'
Gakpo thoát đi bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Szoboszlai đá nối chính diện khung thành. May cho Chelsea là Badiashile dùng thân mình cản phá.
14'
Bàn thắng (1-0, Moses Caicedo): Lách khỏi sự đeo bám của Mac Allister, Caicedo quăng chân phải sấm sét từ cự ly gần 30m cháy lưới Liverpool.
Siêu phẩm bàn thắng dành cho ngôi sao người Ecuador!
9'
Chelsea tỏ ra nhún nhường hơn, chờ thời cơ phản đòn với các tình huống bứt tốc ấn tượng từ cặp cánh Garnacho - Neto.
4'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tạo nên thế trận hấp dẫn ngay từ đầu.
Thông tin lực lượng
Chelsea: Chalobah bị treo giò. Dario Essugo, Tosin Adarabioyo, Cole Palmer, Liam Delap, Levi Colwill, Wesley Fofana chấn thương.
Liverpool: Alisson và Giovanni Leoni chấn thương. Chiesa và Ekitike có thể thi đấu.