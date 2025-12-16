resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T201021Z_1516437626_UP1ELCF1K17AL_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU.jpg
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU tràn lên tấn công mạnh mẽ
resources_premierleague_pulselive_com 2252081164 (2).jpg
Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn mở tỷ số sớm của Amad Diallo
G8PHG9eXgAIbdCI1.jpg
Tiền đạo cánh Bờ Biển Ngà đánh đầu cận thành vào lưới trống
G8PPwIfWYAUx39u1.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2252081164 (1).jpg
Sau đó, Mbeumo có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng volley chân trái sạt xà
resources_premierleague_pulselive_com 2252081164.jpg
Phút 40, Semenyo lao lên bên cánh phải rồi sút chéo góc quân bình tỷ số 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T204220Z_993924167_UP1ELCF1LIIBH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU (2).jpg
Màn ăn mừng của tiền đạo đội khách
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T204220Z_993924167_UP1ELCF1LIIBH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU (1).jpg
Quãng thời gian bù giờ hiệp một, Casemiro đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Quỷ đỏ từ pha dàn xếp phạt góc
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T204220Z_993924167_UP1ELCF1LIIBH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU.jpg
G8PPRZrWcAEgVx01.jpg
Lão tướng người Brazil chứng tỏ giá trị của mình
G8POwN_X0AYAayI.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về MU
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T211014Z_153043352_UP1ELCF1MT0CW_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU.jpg
Ngay sau giờ giải lao, Evanilson phá bẫy việt vị băng xuống sút chéo góc tung lưới MU
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T211038Z_424139474_UP1ELCF1MTOCX_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T211038Z_424139474_UP1ELCF1MTOCX_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU (1).jpg
Phút 51, Tavernier thực hiện cú đá phạt xuyên hàng rào nâng tỷ số lên 3-2
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 15T211038Z_424139474_UP1ELCF1MTOCX_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN BOU.jpg
Đồng đội chia vui với Tavernier
resources_premierleague_pulselive_com 2252091197 (2).jpg
MU vùng lên mạnh mẽ và Bruno Fernandes vẽ siêu phẩm đá phạt quân bình 3-3
resources_premierleague_pulselive_com 2252091197 (1).jpg
Phút 77, từ pha phản công thần tốc, Matheus Cunha lẻn xuống xé lưới Petrovic, ghi bàn thứ 4 cho Quỷ đỏ
resources_premierleague_pulselive_com 2252092856.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2252091197.jpg
Tuy thế, màn rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại. Tiền đạo Bournemouth vừa vào sân thay người - Kroupi tận dụng kẽ hở dưới hàng thủ MU, kết thúc chân trái hiểm hóc san hòa 4-4
G8PecqcW0AoLi0A.jpg
Trận cầu khép lại với tỷ số hòa 4-4

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC