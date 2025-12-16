Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BÁN KẾT

15/12
15:30

U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines

VTV5, FPT Play

15/12
20:00

U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia

VTV2, FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16

16/12
03:00

 Manchester Utd 4-4 Bournemouth

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16

16/12
03:00

 Rayo Vallecano 0-0 Real Betis

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15

16/12
02:45

 Roma 1-0 Como

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14

16/12
00:30

 Nacional da Madeira 3-1 Tondela

16/12
01:45

 Braga 1-0 Santa Clara

16/12
03:45

 Porto - Estrela

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 16

16/12
00:00

 Fenerbahce 4-0 Konyaspor

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16

16/12
03:00

Sheffield Wednesday 0-3 Derby County

