Một ngày đáng nhớ cho sân Old Trafford, nơi MU có chiến thắng 3-2 Liverpool, ở trận derby nước Anh - vòng 35 Premier League, để chính thức lấy vé dự Cúp C1 mùa sau.

Kobbie Mainoo tuyên bố tất cả các cầu thủ MU đều sẵn sàng chiến đấu, cháy hết mình trên sân vì Carrick. Ảnh: Fabrizio Romano

MU có khởi đầu tuyệt vời, với bàn thắng của Cunha ở ngay phút thứ 6. Họ tiếp tục tạo sức ép lên Liverpool và Sesko đã tận dụng thời cơ nhân đôi cách biệt, khi trận đấu còn chưa trôi qua được 15 phút.

Tuy nhiên, những sai lầm trong đầu hiệp 2, từ Amad Diallo, người vào sân thay Sesko bị đau sau một tình huống va chạm, và thủ thành Senne Lammens đã tạo cơ hội cho Szoboszlai rút ngắn (47’), rồi Gakpo gỡ hòa 2-2 (56’).

Và trong lúc trên sân Old Trafford xuất hiện mối lo Liverpool có thể thắng ngược, Kobbie Mainoo, người chỉ vừa ký hợp đồng mới với MU vài ngày trước, đã xuất hiện làm người hùng, bằng một pha dứt điểm tuyệt đẹp, ở phút 77, mang về chiến thắng cho đội nhà.

Với kết quả này, MU được 64 điểm, vững vàng vị trí số 3 Ngoại hạng Anh, chính thức điền tên vào sân chơi danh giá Champions League mùa tới.

Có thể nói, lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ đã có bước thay tướng kịp thời, bổ nhiệm Michael Carrick thay Ruben Amorim bế tắc ở Old Trafford, hồi tháng 1.

Tổng cộng, MU thắng 10, hòa 2 và thua 2 trong 14 trận Carrick nắm đội. Không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh giành được nhiều điểm hơn ‘Quỷ đỏ’, kể từ khi Carrick đến.

Và những tuyên bố ‘nóng hổi’ của Kobbie Mainoo sau trận như thế này, lãnh đạo MU không có lý do gì để hoài nghi mà không bổ nhiệm chính thức Carrick làm HLV trưởng lâu dài của đội.

Mainoo vừa gia hạn MU có công rất lớn của Carrick, giúp cầu thủ này hồi sinh, sau khi bị Amorim hắt hủi và suýt nữa đã bị bán đi.

“Michael Carrick đóng một vai trò rất lớn trong chuyện đó. HLV trưởng luôn truyền sự tự tin cho toàn đội. Ai cũng muốn theo ông ấy, sẵn sàng chiến đấu và cháy hết mình trên sân vì ông ấy”.

Ngôi sao 21 tuổi chia sẻ thêm: “Tôi rất vui vì đội đã xoay chuyển tình thế mùa giải, cũng như đóng góp bàn thắng hôm nay trong một trận đấu rất đặc biệt. Đó là công sức của tất cả cầu thủ cũng như HLV. Nhưng chúng tôi vẫn phải kết thúc mùa giải thật tốt. Như thế này vẫn là chưa đủ với MU”.