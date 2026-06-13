Với lối chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả, tuyển Mỹ vùi dập Paraguay 4-1 trong trận mở màn World Cup 2026.
Video bàn thắng Mỹ 4-1 Paraguay (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.
Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.
Bàn thắng: Bobadilla 7 (phản lưới), Balogun 31', 45'+5, Reyna 90'+8 - Mauricio 73'
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