Video bàn thắng Mỹ 4-1 Paraguay (nguồn: VTV)

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Mỹ giành chiến thắng ấn tượng - Ảnh: SunSport

Đội hình ra sân

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

Bàn thắng: Bobadilla 7 (phản lưới), Balogun 31', 45'+5, Reyna 90'+8 - Mauricio 73'