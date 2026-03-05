resources_premierleague_pulselive_com 2264809719.jpg
Newcastle nhập cuộc nhanh và thi đấu lấn lướt
resources_premierleague_pulselive_com 2264809719 (1).jpg
Sesko xoay sở giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà
resources_premierleague_pulselive_com 2264218380 (2).jpg
Phút 45, Jacob Ramsey ngã vờ trong vòng cấm nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân sớm
resources_premierleague_pulselive_com 2264218380 (1).jpg
Trong thế thiếu người, Newcastle lại tìm được bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Gordon, sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Bruno Fernandes
HCmI72YXkAERSov.jpg
Gordon ăn mừng bàn thắng
resources_premierleague_pulselive_com 2264218380.jpg
Ở thời khắc bù giờ cuối cùng hiệp một, Bruno Fernandes đá phạt chính xác cho Casemiro đánh đầu hiểm hóc san hòa 1-1
HCmLEnWXcAEVCxA.jpg
Tiền vệ người Brazil thể hiện giá trị trong những tình huống không chiến
HCmPdD5akAA_rZp.jpg
HCmI4I4WgAAO9yl.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2264820885.jpg
Chơi hơn người, MU cũng không tạo được thế trận vượt trội đầu hiệp hai
resources_premierleague_pulselive_com 2264817653.jpg
Thậm chí, Gordon còn suýt chút nữa lập công cho đội chủ nhà
resources_premierleague_pulselive_com 2264820885 (1).jpg
Cuối trận, MU mới đẩy cao đội hình tấn công. Yoro có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng bị thủ môn Ramsdale đẩy ra
resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 04T221511Z_672849260_UP1EM341PTA3S_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW MUN (1).jpg
Đúng vào phút cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Osula rẽ bóng từ biên phải vào trong rồi cứa lòng chân trái tuyệt đẹp ghi bàn thứ hai cho Newcastle
HCmZuCZWwAIiZBa.jpg
Osula khiến khán đài sân St James' Park như vỡ tung
resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 04T221511Z_672849260_UP1EM341PTA3S_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW MUN.jpg
Đồng đội chúc mừng Osula
HCmYeDgW8AAhffz.jpg
Newcastle khiến MU ôm hận lần đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrick
Kết quả
Vòng 29
04/03/2026 02:30:00 Leeds 0 - 1 Sunderland
04/03/2026 02:30:00 Bournemouth 0 - 0 Brentford
04/03/2026 02:30:00 Everton 2 - 0 Burnley
04/03/2026 03:15:00 Wolves 2 - 1 Liverpool
05/03/2026 02:30:00 Manchester City 2 - 2 Nottingham Forest
05/03/2026 02:30:00 Fulham 0 - 1 West Ham
05/03/2026 02:30:00 Brighton 0 - 1 Arsenal
05/03/2026 02:30:00 Aston Villa 1 - 4 Chelsea
05/03/2026 03:15:00 Newcastle 2 - 1 Manchester United
manchester.jpg
BXH Premier League sau vòng 29

Nguồn ảnh: Premier League, MUFC