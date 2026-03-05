Kết quả bóng đá hôm nay 5/3/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
|Kết quả
|Vòng 29
|04/03/2026 02:30:00
|Leeds 0 - 1 Sunderland
|04/03/2026 02:30:00
|Bournemouth 0 - 0 Brentford
|04/03/2026 02:30:00
|Everton 2 - 0 Burnley
|04/03/2026 03:15:00
|Wolves 2 - 1 Liverpool
|05/03/2026 02:30:00
|Manchester City 2 - 2 Nottingham Forest
|05/03/2026 02:30:00
|Fulham 0 - 1 West Ham
|05/03/2026 02:30:00
|Brighton 0 - 1 Arsenal
|05/03/2026 02:30:00
|Aston Villa 1 - 4 Chelsea
|05/03/2026 03:15:00
|Newcastle 2 - 1 Manchester United
Nguồn ảnh: Premier League, MUFC
Trong ngày thi đấu thất vọng của Haaland, Man City để cho Nottingham Forest cầm chân với tỷ số 2-2 ngay tại Etihad.
Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trên sân Brighton, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên thành 7 điểm.
Trong ngày thi đấu thăng hoa với cú hat-trick của Joao Pedro, Chelsea xuất sắc đánh bại chủ nhà Aston Villa 4-1.