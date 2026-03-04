MU vừa có chiến thắng thứ 6 dưới thời Michael Carrick khi ngược dòng vượt qua Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford, qua đó giành 19 điểm trong 21 điểm tối đa.

Phong độ này là tốt nhất Premier League trong giai đoạn kể từ khi ông tiếp quản, nhưng MU vẫn kém đội đầu bảng Arsenal 13 điểm, dù đá ít hơn một trận.

MU có phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh từ khi Carrick cầm quân. Ảnh: PA

Trước trận làm khách trên sân Newcastle ở vòng 29 Ngoại hạng Anh (3h15 ngày 5/3), Carrick trả lời câu hỏi về khả năng MU bắt kịp đội bóng của Mikel Arteta.

“Trong bóng đá, bạn không thể loại trừ bất cứ điều gì”, Carrick tuyên bố. “Nhưng chúng tôi phải thực tế và hiểu rõ tình hình. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục cố gắng thắng các trận đấu rồi chờ xem.

Phía trên chúng tôi là 2 đội bóng tuyệt vời. Xung quanh cũng có nhiều đội mạnh. Chúng tôi đang có chuỗi trận tốt, nhưng chắc chắn không vì thế mà tự mãn.

Bạn phải kiên nhẫn, đồng thời sống trong từng khoảnh khắc, tận dụng sự tự tin. Điều đó sẽ đưa chúng tôi đi đến đâu thì cứ chờ xem. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực”.

Carrick từng giành 5 chức vô địch Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson khi còn là tiền vệ của MU.

Khi được hỏi liệu tinh thần cạnh tranh mãnh liệt của Sir Alex có thể truyền cảm hứng cho cuộc đua vô địch hay không, Carrick chia sẻ: “Tôi chắc chắn là người luôn nhìn ly nước vơi còn một nửa theo hướng tích cực, tin vào những gì có thể đạt được hơn là suy nghĩ tiêu cực.

Tất nhiên tôi vẫn thực tế, chúng tôi phải thắng rất nhiều trận thì điều đó mới có thể xảy ra. Vì vậy, MU sẽ tiếp tục làm những gì đang làm và tập trung từng trận một.

Carrick không loại trừ khả năng MU đua Premier League. Ảnh: PA

Trước mắt là thêm một trận nữa, rồi sau đó chúng tôi có một quãng nghỉ ngắn trước trận gặp Aston Villa, nên toàn đội sẽ dốc hết sức vào trận Newcastle”.

Carrick có hợp đồng đến hết mùa và chưa rõ về khả năng được bổ nhiệm chính thức. “Thật sự tôi không có nhiều điều để nói về chuyện đó”.

“Tôi yêu nơi này”, ông chia sẻ. “Tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi đã nói từ đầu: tôi không đưa ra quyết định vì mục tiêu ngắn hạn hay giải pháp tạm thời.

Tôi nghĩ trách nhiệm của mình, dù ở đây bao lâu, là đưa ra những quyết định tốt nhất cho CLB trong dài hạn.

Tất nhiên, chiến thắng giúp ích rất nhiều và các cầu thủ đang làm rất tốt. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện đi đến đâu”.