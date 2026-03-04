Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 29 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC
|Kết quả
|Vòng 29
|04/03/2026 02:30:00
|Bournemouth 0 - 0 Brentford
|04/03/2026 02:30:00
|Everton 2 - 0 Burnley
|04/03/2026 02:30:00
|Leeds 0 - 1 Sunderland
|04/03/2026 03:15:00
|Wolves 2 - 1 Liverpool
Phong độ Benjamin Sesko thực sự ấn tượng, làm được điều đặc biệt nhất giúp MU của Michael Carrick chiếm vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.
Xác nhận chia tay đội chủ sân Old Trafford cuối mùa này, Casemiro mong muốn MU ký hợp đồng với tiền vệ Bruno Guimaraes (Newcastle) để khỏa lấp chỗ trống anh để lại.