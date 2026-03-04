HCg37IlWYAEhN1M.jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
resources_premierleague_pulselive_com 2264056454 (1).jpg
Gravenberch nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu
resources_premierleague_pulselive_com 2264056454.jpg
Cơ hội ngon ăn của Curtis Jones bị bỏ lỡ
HCg8kofWcAAdm2p.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
HChAaxSb0AADQNp.jpg
Sang hiệp hai, Liverpool vẫn duy trì thế trận áp đảo
resources_premierleague_pulselive_com 2264056454 (2).jpg
Salah giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà
HChJewpa4AAytaF.jpg
Phút 78, Wolves phản công thần tốc và Rodrigo Gomes mở tỷ số với pha kết thúc tinh tế
HChJewTXgAA7Bmg.jpg
Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà
resources_premierleague_pulselive_com 2264638024.jpg
Tuy nhiên, chỉ sau đó 5 phút, Salah tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để san hòa 1-1
resources_premierleague_pulselive_com 2264638024 (1).jpg
Tiền đạo người Ai Cập lên tiếng đúng lúc
resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 03T220736Z_1478177808_UP1EM331PGMG0_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL LIV.jpg
Màn rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đó, phút 94, Andre bất ngờ tung cú sút xa, bóng đập chân Gomez đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Alisson
resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 03T220736Z_1478177808_UP1EM331PGMG0_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL LIV (1).jpg
Các cầu thủ Wolves ăn mừng đầy phấn khích
HChM2y7bUAA39JV.jpg
Chiến thắng quả cảm và xứng đáng của Wolves

Nguồn ảnh: Premier League, LFC

Kết quả
Vòng 29
04/03/2026 02:30:00 Bournemouth 0 - 0 Brentford
04/03/2026 02:30:00 Everton 2 - 0 Burnley
04/03/2026 02:30:00 Leeds 0 - 1 Sunderland
04/03/2026 03:15:00 Wolves 2 - 1 Liverpool
liverpool.jpg
