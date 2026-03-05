resources_premierleague_pulselive_com 2264206552 (4).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264210481 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264210481.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264210481 (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264804383.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264804383 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264804383 (2).jpg
HCl_zhiWoAAjPvt.jpg

Nguồn ảnh: Premier League, CFC, Chelsea Photos

* Liên tục cập nhật và chỉnh sửa