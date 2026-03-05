Kết quả bóng đá hôm nay 5/3/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Premier League, CFC, Chelsea Photos
* Liên tục cập nhật và chỉnh sửa
Trong ngày thi đấu thất vọng của Haaland, Man City để cho Nottingham Forest cầm chân với tỷ số 2-2 ngay tại Etihad.
Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trên sân Brighton, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên thành 7 điểm.
HLV tạm quyền Michael Carrick tuyên bố MU còn cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh, dù kém đội đầu bảng Arsenal đến 13 điểm.
Rodrygo đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm, sớm kết thúc mùa giải với Real Madrid, cũng như không thể khoác áo Brazil dự World Cup 2026.