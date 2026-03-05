resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 04T193950Z_1529900731_UP1EM341IMDQ7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND BHA ARS (1).jpg
Arsenal sẵn sàng cho chuyến làm khách dự báo khó khăn
Ngay đầu trận, thủ thành David Raya mắc sai lầm, suýt biếu chủ nhà bàn mở tỷ số
Phút thứ 9, Saka rẽ vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái, bóng khẽ chạm một hậu vệ Brighton đổi hướng bay vào lưới
Saka ăn mừng bàn mở tỷ số
Gyokeres bị Baleba theo sát
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal
Hiệp hai, Arsenal thi đấu chắc chắn nhằm bảo toàn thành quả
Mitoma tìm cơ hội bên hành lang trái
Gomez suýt chút nữa gỡ hòa cho Brighton
Pháo thủ ẵm trọn 3 điểm quý giá
Gabriel phấn khích sau trận

Nguồn ảnh: Premier League, AFC, BHA