Man City thể hiện quyết tâm khi nhập trận
Đội khách có cơ hội đầu tiên của Gibbs-White
Haaland cố gắng dứt điểm nhưng bất thành
Phút 31, đón đường chuyền của Cherki, Semenyo kết thúc ngay bằng chân trái mở tỷ số
Tân binh người Ghana ghi bàn liên tục trong màu áo mới
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man "xanh"
Sau giờ giải lao, Forest bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ cú đánh gót điệu nghệ của Gibbs-White
Phút 62, từ quả phạt góc bên cánh phải, Rodri đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1
Màn rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại. Phút 76, Anderson cứa lòng ngoài vòng cấm hạ gục Donnarumma, san hòa 2-2
Haaland vẫn chưa có duyên ghi bàn ở trận này
HLV Pep Guardiola bất lực ngoài đường biên
Nottingham Forest giành được điểm số quý giá trên sân khách

Nguồn ảnh: Premier League, MCFC