Lịch thi đấu vòng 24 Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhấtLịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 25
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|07/02/2026 03:00:00
|Leeds 3-1 Nottingham Forest
|07/02/2026 19:30:00
|Manchester United - Tottenham
|07/02/2026 22:00:00
|Wolves - Chelsea
|07/02/2026 22:00:00
|Burnley - West Ham
|07/02/2026 22:00:00
|Fulham - Everton
|07/02/2026 22:00:00
|Arsenal - Sunderland
|07/02/2026 22:00:00
|Bournemouth - Aston Villa
|08/02/2026 00:30:00
|Newcastle - Brentford
|08/02/2026 21:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|08/02/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester City
