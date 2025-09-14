Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 4
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|TRỰC TIẾP
|13/09/2025 18:30:00
|Arsenal 3-0 Nottingham Forest
|K+Sport1
|13/09/2025 21:00:00
|Bournemouth 2-1 Brighton
|K+Action
|13/09/2025 21:00:00
|Newcastle 1-0 Wolves
|K+Sport2
|13/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace 0-0 Sunderland
|K+Live1
|13/09/2025 21:00:00
|Everton 0-0 Aston Villa
|K+Sport1
|13/09/2025 21:00:00
|Fulham 1-0 Leeds
|K+Live2
|13/09/2025 23:30:00
|West Ham 0-3 Tottenham
|K+Sport1
|14/09/2025 02:00:00
|Brentford 2-2 Chelsea
|K+Sport1
|14/09/2025 20:00:00
|Burnley - Liverpool
|K+Sport1
|14/09/2025 22:30:00
|Manchester City - Manchester United
|K+Sport1
