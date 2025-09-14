Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 4
(giờ Việt Nam)
ngày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
13/09/2025 18:30:00 Arsenal  3-0  Nottingham Forest K+Sport1
13/09/2025 21:00:00 Bournemouth  2-1  Brighton K+Action
13/09/2025 21:00:00 Newcastle  1-0  Wolves K+Sport2
13/09/2025 21:00:00 Crystal Palace  0-0  Sunderland K+Live1
13/09/2025 21:00:00 Everton  0-0  Aston Villa K+Sport1
13/09/2025 21:00:00 Fulham  1-0  Leeds K+Live2
13/09/2025 23:30:00 West Ham  0-3  Tottenham K+Sport1
14/09/2025 02:00:00 Brentford  2-2  Chelsea K+Sport1
14/09/2025 20:00:00 Burnley - Liverpool K+Sport1
14/09/2025 22:30:00 Manchester City - Manchester United K+Sport1