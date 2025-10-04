Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 7
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
04/10/2025 02:00:00 Bournemouth - Fulham K+Sport1
04/10/2025 18:30:00 Leeds - Tottenham K+Sport1
04/10/2025 21:00:00 Manchester United - Sunderland K+Sport1
04/10/2025 21:00:00 Arsenal - West Ham K+Sport1
04/10/2025 23:30:00 Chelsea - Liverpool K+Sport1
05/10/2025 20:00:00 Everton - Crystal Palace K+Cine
05/10/2025 20:00:00 Aston Villa - Burnley K+Action
05/10/2025 20:00:00 Newcastle - Nottingham Forest K+Sport1
05/10/2025 20:00:00 Wolves - Brighton K+Live1
05/10/2025 22:30:00 Brentford - Manchester City K+Sport1