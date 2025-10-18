Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 8
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|TRỰC TIẾP
|18/10/2025 18:30:00
|Nottingham Forest - Chelsea
|K+Sport1
|18/10/2025 21:00:00
|Sunderland - Wolves
|K+Cine
|18/10/2025 21:00:00
|Brighton - Newcastle
|K+Sport2
|18/10/2025 21:00:00
|Burnley - Leeds
|K+Live1
|18/10/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Bournemouth
|K+Action
|18/10/2025 21:00:00
|Manchester City - Everton
|K+Sport1
|18/10/2025 23:30:00
|Fulham - Arsenal
|K+Sport1
|19/10/2025 20:00:00
|Tottenham - Aston Villa
|K+Sport1
|19/10/2025 22:30:00
|Liverpool - Manchester United
|K+Sport1
|21/10/2025 02:00:00
|West Ham - Brentford
|K+Sport1
