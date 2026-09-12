Kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
12/09/2026 21:00:00 Liverpool - Fulham FPT PLAY
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace - Ipswich FPT PLAY
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa - Nottingham Forest FPT PLAY
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth - Brentford FPT PLAY
12/09/2026 21:00:00 Chelsea - Hull City FPT PLAY
12/09/2026 23:30:00 Tottenham - Everton FPT PLAY
13/09/2026 02:00:00 Sunderland - Arsenal FPT PLAY
13/09/2026 20:00:00 Coventry - Brighton FPT PLAY
13/09/2026 22:30:00 Manchester United - Manchester City FPT PLAY
15/09/2026 02:00:00 Leeds - Newcastle FPT PLAY