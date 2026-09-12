Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool - Fulham
|FPT PLAY
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Ipswich
|FPT PLAY
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa - Nottingham Forest
|FPT PLAY
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth - Brentford
|FPT PLAY
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea - Hull City
|FPT PLAY
|12/09/2026 23:30:00
|Tottenham - Everton
|FPT PLAY
|13/09/2026 02:00:00
|Sunderland - Arsenal
|FPT PLAY
|13/09/2026 20:00:00
|Coventry - Brighton
|FPT PLAY
|13/09/2026 22:30:00
|Manchester United - Manchester City
|FPT PLAY
|15/09/2026 02:00:00
|Leeds - Newcastle
|FPT PLAY
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