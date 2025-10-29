HLV Conte tin rằng, ông sẽ mang đến cho những cầu thủ đang chán nản và thất vọng tại Old Trafford một cuộc sống mới ở miền Nam nước Ý.

Sau khi Scott McTominay và Rasmus Hojlund vực dậy sự nghiệp, Napoli muốn làm điều tương tự với Mainoo, hiện đang vật lộn tìm cơ hội ra sân dưới thời HLV Amorim.

Mainoo có thể theo chân Hojlund đến Napoli - Ảnh: T.T

Nguồn tin từ Gazzetta dello Sport cho hay, thành công của McTominay cùng Hojlund là sự bảo chứng tốt nhất để họ tiếp tục đưa về chàng trai 20 tuổi người Anh.

Mainoo không được sử dụng nhiều mùa này. Hầu hết các trận anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, với tổng cổng 138 phút chơi tại Premier League 2025/26.

Kobbie Mainoo đã yêu cầu được cho mượn hồi cuối phiên chợ hè vì ít cơ hội thi đấu nhưng lãnh đạo CLB lập tức từ chối.

Theo Gazzetta, Conte muốn xây dựng lại tuyến tiền vệ cho Napoli. Tân binh De Bruyne đang đối mặt nguy cơ phải nghỉ vài tháng vì mới bị rách cơ đùi nghiêm trọng.

Stanislav Lobotka mẫn cảm với chấn thương, trong khi Zambo Anguissa sẽ phải trở về phục vụ cho tuyển Cameroon ở giải vô địch châu Phi diễn ra vào cuối năm nay.

Mainoo có thể gia nhập nhóm cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đang tận hưởng ánh nắng rực rỡ ở Napoli. McTominay là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước.

Trong khi Hojlund dần lấy lại tự tin đã mất tại Old Trafford. Tiền đạo Đan Mạch ghi 4 bàn sau 7 trận đầu tiên và Napoli muốn thương thảo sớm mua đứt anh từ MU.