22h ngày 1/11, sân City Ground:

Sau khi xuất sắc đánh gục ĐKVĐ Liverpool, MU cho thấy họ đang trở lại đầy mạnh mẽ khi tiếp tục thổi bay đối thủ khó chịu Brighton cuối tuần trước.

Với 3 chiến thắng liên tiếp tại sân chơi Ngoại hạng Anh, đoàn quân Ruben Amorim từ vị trí nửa sau BXH leo một mạch lên tốp đầu, chỉ còn kém Bournemouth xếp thứ hai đúng 2 điểm.

MU đang thi đấu thăng hoa - Ảnh: MUFC

Trên thực tế, chỉ có đội đầu bảng Arsenal giành nhiều điểm hơn MU tại Premier League từ vòng 3 trở đi. Quỷ đỏ cũng là đội ghi nhiều bàn nhất trong khoảng thời gian đó (14 bàn).

Các tân binh đã kịp thời thích nghi và truyền cảm hứng để Red Devils bay cao. Phải đến vòng 9, Matheus Cunha với "nổ súng", với pha cứa lòng xé lưới Brighton, nhưng tiền đạo Brazil đã mang đến sự đột biến cùng khả năng kéo bóng ấn tượng cho MU.

Sesko tuy không quá nổi bật cũng góp 2 bàn cùng 1 pha kiến tạo. Trong khi Bryan Mbeumo cực cháy, góp công trong cả ba chiến thắng gần nhất của bầy Quỷ đỏ, với kỹ năng dứt điểm sắc lẹm.

Dưới hậu tuyến, thủ thành trẻ Senne Lammens không chỉ mang đến sự chắc chắn trong khung gỗ mà cả vận may, bởi 3 lần anh ra sân cho đến nay, MU đều ca khúc khải hoàn.

Qua 39 ngày khốn khổ dưới thời Ange Postecoglou, Nottingham Forest khởi đầu mới cùng tân HLV Sean Dyche bằng chiến thắng 2-0 trước Porto ở Europa League.

Tuy nhiên, trở lại Ngoại hạng Anh, họ tiếp tục phơi áo 0-2 trên sân Bournemouth. Kết quả thất vọng ấy đẩy Forest xuống nhóm cầm đèn đỏ (thứ 18).

MU tự tin hành quân đến sân City Ground - Ảnh: P.L

Thống kê chỉ ra rằng, Nottingham Forest thua 6/7 trận Premier League gần nhất, bao gồm 4 thất bại liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào.

Trong lúc chân sút số 1 mùa trước Chris Wood đang chấn thương, tân binh Igor Jesus vẫn vô hại, Sean Dyche đang kỳ vọng nhiều vào nhạc trưởng Gibbs-White.

Điều an ủi cho Forest trước cuộc đấu MU là họ thắng cả ba lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, ghi được 6 bàn vào lưới Quỷ đỏ.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1/4 (1/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Chris Wood, Oleksandr Zinchenko, Ola Aina và Angus Gunn vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Harry Maguire tiếp tục vắng mặt vì chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

MU: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.