G4rxRADXsAAFNtG.jpg
Amad tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Bàn thắng: Gibbs-White 48', Savona 50' - Casemiro 34', Amad 81'

02/11/2025 | 00:00

Kết thúc

G4rzdaaWQAAf5Ij.jpeg
Hai đội rời sân với kết quả hòa 2-2 - Ảnh: 433
01/11/2025 | 23:56

90'+3

Sau cú đấm bóng ra của thủ thành Sels, Amad Diallo bắt volley chân trái hiểm hóc. May cho Forest là Murillo phá giải nguy ngay trên vạch vôi.

01/11/2025 | 23:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

01/11/2025 | 23:49

87'

Cunha và Sesko có hai cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể mang đến niềm vui cho đội khách.

01/11/2025 | 23:40

81'

Bàn thắng (2-2, Amad Diallo): Từ pha đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ Forest, Amad Diallo bắt volley chân trái bên ngoài vòng cấm tung lưới chủ nhà.

Siêu phẩm bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

G4rv EeWoAEpqtR.jpg
G4rwtWWWMAASVlE.jpg
Amad ghi bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: P.L
01/11/2025 | 23:34

73'

Amad Diallo có dấu hiệu hụt hơi khiến cánh phải MU liên tục bị khoét vào. Bên phía đối diện, Dorgu được tung vào thay cho Dalot.

01/11/2025 | 23:26

67'

Nottingham Forest có hai cơ hội ăn bàn liên tiếp nhưng Jesus và Hudson-Odoi đều bỏ lỡ.

01/11/2025 | 23:19

60'

Bruno Fernandes bất ngờ tung cú sút xa bóng đi lập bập dội cột dọc bật ra. Casemiro đá bồi ngay chạm mép lưới ngoài.

01/11/2025 | 23:14

55'

Mbeumo quăng chân trái nhanh trong vòng cấm nhưng thủ môn Sels làm chủ được tình hình.

01/11/2025 | 23:11

50'

Bàn thắng (2-1, Savona): Vẫn từ một pha tạt vào bên cánh phải, hậu vệ MU phá bóng không dứt khoát để Savona chớp thời cơ kết thúc cận thành ghi bàn thứ 2 cho Forest.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 01T161144Z_1989691994_UP1ELB118ZIE1_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NFO MUN.jpg
Savona lập công cho Forest - Ảnh: P.L
G4rp_ yXUAAu4o9.jpg

01/11/2025 | 23:08

48'

Bàn thắng (1-1, Gibbs-White): Ryan Yates tạt đẹp vào từ cánh phải cho Gibbs-White đè mặt Amad đánh đầu hiểm hóc san hòa 1-1.

G4rrhtOWgAAxYYJ.jpg
Gibbs-White đánh đầu gỡ hòa - Ảnh: NFFC
01/11/2025 | 22:51

Kết thúc hiệp 1

G4riGDzWMAAIEcb.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
01/11/2025 | 22:41

41'

MU phản công nhanh ấn tượng sau tình huống cướp bóng của Mbeumo. Amad Diallo cứa lòng chân trái hơi cao so với khung thành.

01/11/2025 | 22:35

34'

Bàn thắng (0-1, Casemiro): Từ quả phạt góc gây tranh cãi của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao hơn tất cả đánh đầu cận thành tung lưới Forest.

resources_premierleague_pulselive_com 2244471349.jpg
G4riFDwXMAAui1v.jpg
Casemiro khai thông bế tắc cho Quỷ đỏ - Ảnh: Premier League
01/11/2025 | 22:29

28'

Amad Diallo thực hiện quả cứa lòng sở trường bằng chân trái nhưng thủ môn Mat Sels xuất sắc tung người cứu thua.

01/11/2025 | 22:15

16'

Sesko nhận bóng ngoài tuyến hai rồi dứt điểm chân phải nhanh, tiếc rằng bóng đi chệch cột.

01/11/2025 | 22:13

13'

Douglas Luiz dính chấn thương, phải rời sân sớm nhường chỗ cho Yates.

01/11/2025 | 22:08

8'

Ndoye nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m buộc thủ môn Lammens phải đẩy qua xà ngang.

G4rbB6hWAAAWETW.jpg
Cơ hội của đội chủ nhà - Ảnh: NFFC
01/11/2025 | 22:06

6'

Đội chủ nhà đáp trả với tình huống Jesus xoay người kết thúc trong vòng cấm. May cho MU là Luke Shaw kịp thời truy cản.

01/11/2025 | 22:03

3'

MU có pha phối hợp hay bên cánh phải, Mbeumo lẻn xuống rồi trả ngược cho Sesko quăng chân đá nối cực kỳ nguy hiểm.

01/11/2025 | 22:00

22h

Trận đấu bắt đầu.

G4raQr5XQAAnLtu.jpg
Đội hình ra sân của MU - Ảnh: MUFC
01/11/2025 | 20:50

20h45

G4rGYdZXwAE5J3 .jpeg
Đội hình ra sân Nottingham Forest
G4rFXmvXkAAEsSe.jpeg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
01/11/2025 | 10:37

20h30

G4m56sHWoAAqqmH.jpg
G4m49HTXIAASNbq.jpg
Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
01/11/2025 | 10:37

20h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Chris Wood, Oleksandr Zinchenko, Ola Aina và Angus Gunn vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Harry Maguire tiếp tục vắng mặt vì chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Nottingham Forest vs Manchester United.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
