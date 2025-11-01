Đội hình ra sân
Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.
MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.
Bàn thắng: Gibbs-White 48', Savona 50' - Casemiro 34', Amad 81'
Kết thúc
90'+3
Sau cú đấm bóng ra của thủ thành Sels, Amad Diallo bắt volley chân trái hiểm hóc. May cho Forest là Murillo phá giải nguy ngay trên vạch vôi.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Cunha và Sesko có hai cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể mang đến niềm vui cho đội khách.
81'
Bàn thắng (2-2, Amad Diallo): Từ pha đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ Forest, Amad Diallo bắt volley chân trái bên ngoài vòng cấm tung lưới chủ nhà.
Siêu phẩm bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.
73'
Amad Diallo có dấu hiệu hụt hơi khiến cánh phải MU liên tục bị khoét vào. Bên phía đối diện, Dorgu được tung vào thay cho Dalot.
67'
Nottingham Forest có hai cơ hội ăn bàn liên tiếp nhưng Jesus và Hudson-Odoi đều bỏ lỡ.
60'
Bruno Fernandes bất ngờ tung cú sút xa bóng đi lập bập dội cột dọc bật ra. Casemiro đá bồi ngay chạm mép lưới ngoài.
55'
Mbeumo quăng chân trái nhanh trong vòng cấm nhưng thủ môn Sels làm chủ được tình hình.
50'
Bàn thắng (2-1, Savona): Vẫn từ một pha tạt vào bên cánh phải, hậu vệ MU phá bóng không dứt khoát để Savona chớp thời cơ kết thúc cận thành ghi bàn thứ 2 cho Forest.
48'
Bàn thắng (1-1, Gibbs-White): Ryan Yates tạt đẹp vào từ cánh phải cho Gibbs-White đè mặt Amad đánh đầu hiểm hóc san hòa 1-1.
Kết thúc hiệp 1
41'
MU phản công nhanh ấn tượng sau tình huống cướp bóng của Mbeumo. Amad Diallo cứa lòng chân trái hơi cao so với khung thành.
34'
Bàn thắng (0-1, Casemiro): Từ quả phạt góc gây tranh cãi của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao hơn tất cả đánh đầu cận thành tung lưới Forest.
28'
Amad Diallo thực hiện quả cứa lòng sở trường bằng chân trái nhưng thủ môn Mat Sels xuất sắc tung người cứu thua.
16'
Sesko nhận bóng ngoài tuyến hai rồi dứt điểm chân phải nhanh, tiếc rằng bóng đi chệch cột.
13'
Douglas Luiz dính chấn thương, phải rời sân sớm nhường chỗ cho Yates.
8'
Ndoye nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m buộc thủ môn Lammens phải đẩy qua xà ngang.
6'
Đội chủ nhà đáp trả với tình huống Jesus xoay người kết thúc trong vòng cấm. May cho MU là Luke Shaw kịp thời truy cản.
3'
MU có pha phối hợp hay bên cánh phải, Mbeumo lẻn xuống rồi trả ngược cho Sesko quăng chân đá nối cực kỳ nguy hiểm.
22h
Trận đấu bắt đầu.
20h45
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Chris Wood, Oleksandr Zinchenko, Ola Aina và Angus Gunn vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez và Harry Maguire tiếp tục vắng mặt vì chưa đạt thể trạng tốt nhất.