Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai, sau 5 trận (thua 4, hòa 1) để thủng lưới 11 bàn và chưa có cầu thủ nào ghi tên vào bảng điện tử ở giải bóng đá nữ quốc gia 2025.

Nữ TP.HCM II chỉ tử thủ từ đầu giải, không chịu triển khai tấn công nên hết lượt đi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào

Ở vòng cuối lượt đi diễn ra vào chiều nay, ‘điểm nhấn’ của nữ TP.HCM II là… giúp Thái Nguyên tạm leo lên vị trí thứ 3, trước khi 2 cặp đấu còn lại: Than KSVN vs Hà Nam và đương kim vô địch TP.HCM II chạm trán Hà Nội vào chiều mai (22/9).

Dễ hiểu khi Thái Nguyên do HLV Văn Thị Thanh chơi áp đảo trước nữ TP.HCM II ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù chọn lối chơi tử thủ, phòng ngự số đông nhưng đến phút 19, lưới của TP.HCM II cũng đã bị rung lên.

Người ghi bàn cho đội bóng xứ chè là Lò Thị Hoài với cú bật cao đánh đầu sau đường căng ngang của Mỹ Anh.

Có bàn thắng, Thái Nguyên thêm hưng phấn, gia tăng áp lực lên phần sân TP.HCM II nhưng không có thêm lần nào thắng được thủ môn môn Kiều Tiên và hàng thủ đối phương.

Thanh Nhã và đồng đội liệu có thể thắng nữ TP.HCM I vào chiều 22/9?

Ở giải đấu năm nay, có thể thấy mục tiêu duy nhất nữ TP.HCM II là cố gắng hạn chế bàn thua và không màng tấn công. Đó là lý do hết lượt đi mà các cô gái của HLV Lưu Ngọc Mai vẫn chưa có được bàn thắng nào. Một điều quả đáng buồn.

Vào ngày mai (22/9), mọi sự chú ý dồn về ‘chung kết’ lượt đi giữa TP.HCM I (9 điểm) vs Hà Nội (10 điểm), đội đánh chiếm được ngồi đầu từ tay đối thủ ở lượt đấu trước.

Sau khi để TP.HCM vô địch 9 trong 10 mùa giải gần nhất, nữ Hà Nội đang rất nung nấu một cuộc lật đổ. Chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp chiều 22/9 sẽ giúp họ gia tăng thêm cơ hội, khi lúc đó khoảng cách giữa đội bóng thủ đô với các nhà đương kim giữ cúp sẽ là 4 điểm.

KẾT QUẢ VÒNG 5: TP.HCM II - Thái Nguyên T&T: 0-1

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 22/9)

15h30 TP.HCM I vs Hà Nội

16h00 Than KSVN vs PP Hà Nam