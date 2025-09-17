Chỉ gặp nữ TP.HCM II, 3 điểm được dự đoán nằm trong tay các cô gái đội bóng Thủ đô, cũng là cơ hội để Hà Nội leo lên đầu bảng, trước khi TP.HCM I đấu với Than KSVN vào lúc 16h chiều mai (18/9), vòng 4 giải bóng đá nữ QG 2025.

Trời mưa khiến sân sũng nước làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu

Dù vậy, nữ Hà Nội vẫn rất cẩn trọng, nhập cuộc với tinh thần tập trung cao độ, bởi lường được việc HLV Lưu Ngọc Mai sẽ lại cho học trò “dựng xe bus” trước cầu môn nhà. Nhìn cách Than KSVN chỉ thắng tối thiểu 1-0 TP.HCM, hay Hà Nam bất lực trước họ là đủ hiểu.

Diễn biến 45 phút đầu trên sân cho thấy, nữ TP.HCM II cố thủ, chỉ luẩn quẩn ở 1/3 sân nhằm đánh bật các pha hãm thành của Hà Nội. Ngoài ra, cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân sũng nước càng mang đến lợi thế cho cô trò HLV Lưu Ngọc Mai.

Có thể kể tình huống ở phút 32, nữ tuyển thủ QG Hải Yến đột phá, có khoảng không trống trải để dứt điểm nhưng trước vạch 16m50 đọng một vũng nước khiến bóng không thể lăn, giúp TP.HCM II kịp phá bóng.

Dù vậy, những nỗ lực của Hà Nội cuối cùng cũng đã được đền đáp. Những pha tổ chức tấn công nhanh, dồn dập và đa dạng của họ khiến cho TP.HCM II lúng túng dẫn đến phá hụt bóng, tạo pha tấn công thuận lợi cho Hà Nội, mang về bàn mở tỷ số ở phút 39 sau cú dứt điểm của Thùy Nhi.

Đội trưởng Hải Yến (12, áo vàng) ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội trước nữ TP.HCM II

Sau giờ nghỉ giải lao, Hà Nội tiếp tục nắm thế chủ động trên sân và đến phút 60, có thêm bàn thắng thứ 2 vào lưới nữ TP.HCM II.

Từ quả lật bóng ở cánh phải của đồng đội, pha bật cao đánh đầu của Hải Yến bị thủ môn Kiều My đẩy bóng ra nhưng cô nàng đội trưởng có mặt kịp thời để đá bồi, điền tên vào bảng tỷ số.

Dẫn trước 2 bàn, Hà Nội phần nào chủ quan nên chơi có phần chùng xuống, suýt chút nữa để thủng lưới ở phút 79, khi Kiều Nghi có pha thoát xuống trống trải bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để tạm leo lên ngôi đầu với 10 điểm., đẩy nữ TP.HCM I (9 điểm) xuống thứ 2.

Kết quả vòng 4: Hà Nội – TP.HCM II: 2-0

Lịch thi đấu vòng 4 ngày 18/9

15h30 S3-VPF PP Hà Nam – Thái Nguyên T&T

16h00 Thanh Trì Than KSVN – TP.HCM I