Nhờ có thêm 3 điểm (thắng 2-0 nữ TP.HCM II) ở trận đấu sớm diễn ra vào chiều qua (17/9), nên Hà Nội đã leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là kết quả tạm thời, bởi một khi TP.HCM I thắng Than KSVN vào chiều nay, trật tự sẽ trở lại như cũ.

Nhưng bất ngờ xảy ra trên sân Thanh Trì, các nhà đương kim giữ cúp sau 3 trận giành trọn 9 điểm, đã gục ngã 0-1 trước Than KSVN.

Nữ TP.HCM I (áo đỏ) để thua Than KSVN nên mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội

Ở cuộc so tài này, Than KSVN là đội nhập cuộc chủ động hơn khi triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, TP.HCM I sau đó đã kiểm soát lại tuyến giữa nên tạo thế trận tốt.

Nhưng khi thế trận có phần ngang ngửa ấy thì pha mất bóng của Huỳnh Như ở giữa sân, tạo cơ hội cho Than KSVN phản công, dẫn đến có được bàn mở tỷ số nhờ công của Trúc Hương.

Hưng phấn sau bàn thắng, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải chơi chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công, suýt nhân đôi cách biệt, nếu cú sút căng của Thúy Hằng không bị Thu Em xuất sắc cản phá.

Trong hiệp 2, TP.HCM I gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Than KSVN đã chơi phòng ngự kiên cố, phong tỏa hoàn toàn các mũi giáp công của đối thủ, bảo toàn tỷ số 1-0 trước TP.HCM I cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Với kết quả này, TP.HCM I có 9 điểm sau 4 trận, chính thức mất ngôi đầu vào tay Hà Nội (10 điểm). Như vậy, hiện tại chỉ còn đội bóng Thủ đô là bất bại ở giải năm nay.

Ở trận còn lại, PP Hà Nam đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải (Anh Trân ghi) nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Thái Nguyên T&T, khi để Minh Chuyên và Lò Thị Hoài sút tung lưới vào các phút 35 và 84.

KẾT QUẢ VÒNG 4:

TP.HCM II - Hà Nội: 0-2

PP Hà Nam - Thái Nguyên T&T: 1-2

Than KSVN - TP.HCM I: 1-0