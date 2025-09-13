Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Than KSVN ở vòng 3 giải bóng đá nữ QG 2025 diễn ra khá hấp dẫn và quyết liệt, với những cơ hội được đôi bên tạo ra.

Thanh Nhã có bàn thắng tuyệt đẹp mang về 3 điểm cho nữ Hà Nội

Phút 25, Hà Nội tưởng đã phá vỡ được thế quân bình, khi cú sút của Nguyễn Thị Hoa bật cột dọc dội ra, được Vũ Thị Hoa đá bồi nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng đã xuất sắc cản phá.

Phía Than KSVN cũng có vài cú dứt điểm về phía cầu môn của Hà Nội trong hiệp 1 nhưng phần thắng luôn thuộc về thủ môn Vân Liên.

Sau giờ nghỉ giải lao, Than KSVN tổ chức nhiều pha tấn công hơn về phía cầu môn Hà Nội. Phút 52, Thúy Hằng sút bóng bật chân hậu vệ Hà Nội, đưa bóng đi ra ngoài.

Trong thế trận bị ép vế hơn, Hà Nội bất ngờ có bàn thắng từ một siêu phẩm của Thanh Nhã. Trong một pha đi bóng mạnh mẽ ở phút 72, Thanh Nhã bất ngờ tung cú vuốt bóng ở khoảng cách hơn 35m, đưa bóng đi vào góc cao khung thành Than KSVN, ghi bàn thắng cho Hà Nội.

Năm phút sau, Thanh Nhã bứt tốc, vượt qua Diễm My nhưng cú sút rất trống trải của tiền vệ này lại đưa bóng vọt xà. Tuy nhiên, chỉ với bàn duy nhất của cô cũng đã đủ giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này, khi tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Nữ TP.HCM để thủng lưới trước nhưng vẫn lấy được 3 điểm chung cuộc

Ở trận đấu còn lại, nữ TP.HCM I tuy có gặp khó trước Thái Nguyên T&T hơn dự kiến, để thủng lưới trước nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục mạch toàn thắng sau 3 vòng đấu

Trong 45 phút đầu tiên, Thái Nguyên T&T cầm bóng có phần nhỉnh hơn. Tuy vậy, lối đá dạt biên của các học trò HLV Văn Thị Thanh tỏ ra khá bế tắc khi những Mỹ Anh, Minh Chuyên hay Bích Thùy không có nhiều pha đột nhập vào khu vực 16m50 bởi hàng thủ của TP.HCM I chơi chắc chắn, có kỷ luật.

Hiệp 1 tưởng chừng như kết thúc với tỷ số 0-0 thì từ quả lật ở cánh phải của đồng đội ở phút bù giờ thứ nhất, Bích Thùy bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc gần, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T.

Dù vậy, TP.HCM I cũng kịp có bàn gỡ ngay 3 phút sau đó trước khi bước vào nghỉ giữa trận, nhờ công của K.Thuả.

Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ở hiệp 2. Phút 67, Minh Chuyên để mất bóng vào chân Thu Thảo ngay trước khu vực 16m50 tạo cơ hội cho tiền vệ này tung cú sút xa đẹp mắt, đưa TP.HCM I dẫn 2-1 Thái Nguyên.

Sau bàn thắng này, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng thủ môn Kim Thanh đã chặn đứng các pha dứt điểm của đội bóng cũ.

Hiện tại, TP.HCM I vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm, Hà Nội xếp nhì (7 điểm) và theo sau là Than KSVN (3 điểm), Thái Nguyên (2 điểm) trong khi PP Hà Nam và TP.HCM II chưa có điểm nào.

Kết quả vòng 3: Thái Nguyên T&T – TP.HCM I: 1-2; Hà Nội – Than KSVN: 1-0

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3: PP Hà Nam – TP.HCM II (16h ngày 14/9, sân Việt Trì)