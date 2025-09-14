Sau 2 trận để thua với cùng tỷ số 0-1, gặp nữ TP.HCM II ở vòng 3 giải bóng đá nữ QG 2025, được đánh giá là yếu hơn nên là cơ hội để PP Hà Nam chỉnh lại thước ngắm.

PP Hà Nam nắm thế chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Khánh Thu quyết tâm có được bàn thắng đầu tiên của mùa giải mới bằng lối chơi đa dạng, kết hợp biên lẫn trung lộ khá bài bản.

Hà Nam (đỏ) và nữ TP.HCM II hòa nhau không bàn thắng

Tuy nhiên, một nữ TP.HCM II chủ động chơi có thủ khiến Hà Nam thực sự gặp khó trong các pha hãm thành. Lối chơi phòng ngự số đông, bắt người chặt của HLV Lưu Ngọc Mai được các học trò tuân thủ rất tốt.

Khi các hậu về phía trên bị đánh bại, thủ môn Diễm My đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy để bảo vệ khung thành TP.HCM II đứng vững trước các pha dứt điểm của PP Hà Nam.

Khá khen cho lối chơi kỷ luật của TP.HCM II nhưng cũng phải thừa nhận, các chân sút của PP Hà Nam tỏ ra khá nôn nóng trong các đột nhập khu vực 16m50 của TP.HCM II cũng như dứt điểm nên các cơ hội ăn bàn trôi qua một cách đáng tiếc, đành chấp nhận trận hòa đầy thất vọng.

Hòa trận này, PP Hà Nam và TP.HCM II tiếp tục chiếm 2 vị cuối BXH, khi chưa biết mùi thắng.

Kết quả vòng 3 (ngày 14/9): PP Hà Nam – TP.HCM II: 0-0

Lịch thi đấu vòng 4:

Ngày 17/9: 16h00 , sân Thanh Trì: TP.HCM II – Hà Nội

Ngày 18/9: 15h30, sân S3-PVF: PP Hà Nam – Thái Nguyên T&T; 16h00, sân Thanh Trì: Than KSVN – TP.HCM I