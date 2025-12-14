Vào bán kết với tư cách nhất bảng A sau khi nã 11 bàn vào lưới Indonesia và Singapore, nữ Thái Lan tràn đầy tự tin khi tiếp đón Philippines.

Nhận sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà trên sân Chonburi, nữ Thái Lan nhập cuộc ấn tượng. Phút 12, Srangthaison thực hiện quả phạt góc bên cánh phải, bóng leo xà ngang khung thành đội khách.

Dàn thế trận phòng ngự phản công, nữ Philippines có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số khi Ramirez lao xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không thắng được người gác đền Sotchuen.

Nữ Thái Lan vượt lên dẫn trước đầu hiệp 2 - Ảnh: Changsuek

Ép sân nhiều hơn nhưng các tình huống nguy hiểm thực sự của đội chủ nhà hầu hết đều bắt nguồn từ các pha phạt góc. Phút 39, Natalee Ngosuwa đá phạt góc chân trái, bóng một lần nữa tìm đến xà ngang.

Nỗ lực của cầu thủ nữ Thái Lan cũng được đền đáp đầu hiệp hai. Trung vệ đội trưởng Philippines - Long Moriah đoán sai điểm rơi trái bóng và Mongkoldee lao xuống rất nhanh kết thúc chéo góc khai thông bế tắc.

Sau khi vượt lên dẫn trước, nữ Thái Lan giảm nhịp độ, chuyển sang thi đấu rình rập. Lần thứ 3 kể từ đầu trận, xà ngang từ chối bàn thắng của đội chủ nhà, với cú dứt điểm chân trái tinh tế của Natalee Ngosuwa.

Thời gian trôi về cuối, nữ Philippines vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. May mắn đến với họ khi quả tạt từ chân Kristine bên cánh phải, bóng sượt qua tay hậu vệ Thái Lan. Trọng tài lập tức cho nữ Philippines hưởng phạt đền.

Jael Marie gỡ hòa 1-1 từ chấm penalty - Ảnh: Changsuek

Trên chấm 11m, Jael Marie dễ dàng quân bình tỷ số 1-1, đưa trận bán kết trở về vạch xuất phát. Cầm chân nhau trong 90 phút chính thức, hai đội tiếp tục phải đá hiệp phụ.

Khi mà thể lực đôi bên đều giảm sút, cả nữ Thái Lan và Philippines đều chọn lối đá chắc chắn, thận trọng. Chính vì thế, 30 phút hiệp phụ trôi quà mà không bên nào ghi thêm bàn thắng, đành phân định vé chung kết trên chấm luân lưu.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến hai cầu thủ chủ nhà là Pluemjai và Orapin sút hỏng penalty, trong khi các cầu thủ nữ Philippines thực hiện thành công cả 4 cú đá luân lưu.

Thắng 4-2 ở loạt "đấu súng" cân não, nữ Philippines vào chơi trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, gặp tuyển nữ Việt Nam. Ở vòng bảng, nữ Philippines đã thắng 1-0 trong cuộc đối đầu giữa hai đội.