Theo báo chí Anh, đội chủ sân City Ground yêu cầu mức phí lên tới 115 triệu bảng, nên đã thẳng thừng từ chối đề nghị đầu tiên của Man "xanh".

Man City chắc chắn chưa từ bỏ thương vụ. Anderson hiện còn ba năm hợp đồng. Bởi vậy, Nottingham Forest muốn thu về khoản tiền tối đa.

Cả Man City lẫn MU đều theo đuổi Elliot Anderson - Ảnh: F365

Gần đây, hàng loạt tiền vệ như Enzo Fernandez, Declan Rice hay Moises Caicedo đều chuyển nhượng với mức giá trên 100 triệu bảng. Lãnh đạo Forest tin rằng, Elliot Anderson cũng xứng đáng với khoản phí tương tự.

Trước đó, MU cũng dành sự quan tâm lớn cho Anderson - cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đội hình Tam sư tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, mức giá quá cao mà Forest đưa ra làm Quỷ đỏ chùn bước. Đội bóng HLV Michael Carrick vừa đạt thỏa thuận trị giá 39 triệu bảng với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ Ederson.

Động thái theo đuổi Elliot Anderson diễn ra trong bối cảnh Man City chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới khi Pep Guardiola ra đi, còn Enzo Maresca là ứng viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm.

Để thuyết phục Forest nhả người, Man City có thể phải phá kỷ lục chuyển nhượng CLB. Hiện bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Citizenz là Jack Grealish, với giá 100 triệu bảng hè 2021.

Đội chủ sân Etihad rất muốn hoàn tất thương vụ bom tấn trước khi World Cup 2026 khởi tranh vào ngày 11/6.