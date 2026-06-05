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Đội hình ra sân của tuyển Tây Ban Nha, với nhiều thử nghiệm mới
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Gavi đá chính trên hàng tiền vệ
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Phút 16, Ferran Torres đi bóng táo bạo vào vòng cấm rồi sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số
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Màn ăn mừng của tiền đạo thuộc biên chế Barcelona
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Nhưng ngay sau đó, Iraq bất ngờ gỡ hòa nhờ cú đại bác chân trái tuyệt đẹp của Doski
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Các cầu thủ Iraq chia vui với Doski
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Sang hiệp hai, Iraq phòng ngự kiên cường
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Tây Ban Nha kiểm soát bóng hơn 70% nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đội khách
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Trận giao hữu khép lại với kết quả hòa 1-1

Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, I.F, ESPN