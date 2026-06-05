Liverpool chính thức bổ nhiệm Andoni Iraola thay cho Arne Slot và chi tiền chiêu mộ tiền vệ Alex Scott của Bournemouth.
Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, I.F, ESPN
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