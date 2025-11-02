Áp lực nặng nề từ phong độ thất thường tại Ligue 1 khiến HLV Luis Enrique buộc phải tung đội hình mạnh nhất, dù PSG chỉ còn vài ngày nữa sẽ đại chiến với Bayern Munich ở Champions League.

Tuy nhiên, Nice - đội chỉ kém PSG 4 điểm cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục khi chơi phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và đầy bản lĩnh.

Goncalo Ramos lại hóa thần tài của PSG với pha bàn duy nhất ở phút 90+4 - Ảnh: Ligue 1

Suốt hiệp một, PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá khối phòng ngự dày đặc của đội khách. Những cú sút xa từ Barcola và Hakimi không thể làm khó thủ thành Diouf, trong khi cơ hội ngon ăn nhất của Barcola ở phút 39 cũng bị cản phá xuất sắc.

Ở chiều ngược lại, Nice suýt có bàn thắng từ cú đánh đầu của Bah, nhưng Kvaratskhelia kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, thế trận bế tắc buộc Enrique tung Dembele và Goncalo Ramos vào sân. Chính Ramos là người tạo ra sự khác biệt.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút 80, tiền đạo người Bồ Đào Nha chuộc lỗi ngoạn mục ở phút 90+4: anh băng vào đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Lee Kang-in, mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho PSG.

Ba điểm quý giá giúp PSG củng cố đầu Ligue 1, nhưng rõ ràng HLV Enrique vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi hành quân sang Đức.

Ghi bàn: Ramos 90'+4

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Zaïre-Emery, Vitinha, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Nice: Diouf, Abdi, Mendy, Bah, Oppong, Bard, Boudaoui, Louchet, Sanson, Gouveia, Jansson.