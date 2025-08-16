Khát vọng Quả bóng vàng

La Liga 2015/26 khởi tranh giữa nhiều ồn ào về lịch thi đấu, ít tiền bạc do luật công bằng tài chính, và tâm điểm là một cầu thủ 18 tuổi.

Chàng trai ấy mơ Quả bóng vàng, cạnh tranh cùng Ousmane Dembele – hiện tỏa sáng ở PSG, nhà vô địch của các nhà vô địch dưới thời Luis Enrique.

Lamine Yamal và Lewandowski tự tin bước vào mùa giải mới. Ảnh: EFE

Cầu thủ ngỗ nghịch có tên Lamine Yamal, dẫn dắt một Barca “nổi loạn”, từng lật đổ Real Madrid – đội bóng vương giả ở cả Tây Ban Nha lẫn châu Âu mùa 2023/24 – mà không có một xu trong túi, đồng thời không ngại phô trương chiến thắng ngay tại Bernabeu.

Các dự đoán đều sai khi sân Bernabeu im lặng, “La Liga của Mbappe” hóa thành “La Liga của Flick” và danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu thuộc về Rodri chứ không phải Vinicius Junior.

Hansi Flick, trong mùa đầu dẫn Barca, đã khai thác tối đa những cầu thủ bị nghi ngờ năng lực.

Với duy nhất bản hợp đồng Dani Olmo, họ vẫn thống trị La Liga bằng lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, thắng cả 4 trận trước Real Madrid – đội chỉ có danh hiệu Chiếc giày vàng của Mbappe.

Giờ đây, câu hỏi là liệu chiến thắng ấy chỉ là nhất thời hay Barca thực sự sẵn sàng thống trị lâu dài, dẫn dắt xu hướng với thế hệ cầu thủ từ La Masia, ngọn lửa mang tên Lamine Yamal và viễn cảnh trở lại một Camp Nou mới được cải tạo.

Số liệu cho thấy Barca hiện đáng tin hơn Real Madrid. Kể từ mùa 2003/04, “Blaugrana” giành 12 danh hiệu, so với 7 của “Los Blancos” và 2 của Atletico.

Real Madrid vẫn dẫn tổng số chức vô địch (36 so với 28), nhưng không bảo vệ được danh hiệu từ mùa 2007/08. Ngược lại, ở châu Âu họ đã có 15 Champions League.

Yamal tuyên bố không ai cản được anh. Ảnh: MD

Yamal đặt mục tiêu “giành Champions League và World Cup” năm 2026, không nhắc tới La Liga hay Cúp nhà Vua – những danh hiệu đã có mùa trước, sau khi hụt Cúp C1 ở chiến dịch vừa qua (bị Inter loại ở bán kết).

“Không ai cản nổi tôi”, Lamine khẳng định trước ống kính Barca. Việc mượn Rashford tăng thêm lựa chọn tấn công, còn thủ môn Joan Garcia – trị giá 25 triệu euro – giải quyết điểm yếu ở khung gỗ sau mâu thuẫn với Ter Stegen.

Lối chơi có thể thay đổi vì sự ra đi của Inigo Martinez, và Flick phải xử lý sự dư thừa tiền vệ trong mùa thứ hai – vốn là mùa khó nhất như Johan Cruyff từng nói nhiều năm trước.

Giữ được tham vọng, áp lực và đẳng cấp là yếu tố then chốt cho một đội bóng đang chống chọi khó khăn tài chính và luật công bằng của La Liga.

Yamal cứu rỗi La Liga

Không chỉ Barcelona gặp khó đăng ký cầu thủ: mới khoảng 60/100 bản hợp đồng ở La Liga được đăng ký.

Sunderland, tân binh Premier League, chi 153 triệu euro – nhiều hơn 17 CLB La Liga cộng lại (127,5 triệu trong tổng số 500 triệu euro).

Lamine Yamal là trung tâm của La Liga. Ảnh: MD

Ba đội chi nhiều nhất là Atletico (175 triệu), Real Madrid (167,5) và… Real Betis (40). CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có điểm mới lớn ở băng ghế huấn luyện với Xabi Alonso.

Người ta chờ xem một HLV cá tính xoay sở thế nào ở CLB vốn vận hành theo ý chủ tịch. Thành công của Alonso tại Bayer Leverkusen là nền tảng, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào kế hoạch bị bỏ dở thời Ancelotti.

Sự xuất hiện của Mbappe tăng sức hút cá nhân nhưng phá vỡ sự cân bằng vốn dựa vào Vinicius và Rodrygo.

Real Madrid tăng cường hàng thủ với Huijsen, Carreras, Trent Alexander-Arnold, nhưng thiếu người thay Kroos. Franco Mastantuono, 18 tuổi, là một phương án.

Real Madrid buộc phải thắng để giữ uy tín, còn Atletico cũng không thể trắng tay sau khi dẫn đầu chi tiêu.

Diego Simeone tái thiết lực lượng sau thất bại bởi quả phạt đền của Julian Alvarez ở Champions League (trận Real Madrid). Tân binh đáng chú ý nhất là Alex Baena, nhận áo số 10, tương tự Lamine, Mbappe và Nico Williams – người gia hạn hợp đồng dài nhất lịch sử với Bilbao.

Flick tin tưởng Yamal còn tiến bộ hơn. Ảnh: MD

“Tôi rất hài lòng với những gì mình thấy trong các buổi tập, bởi vì cậu ấy gây áp lực và phòng ngự rất tốt, như chúng ta đã thấy trong trận Como (Joan Gamper Cup – PV). Đối với tôi, đó là hướng đi đúng đắn”, Flick khen ngợi Yamal.

Flick nhấn mạnh: “Lamine đang tiến bộ và còn rất nhiều điều cần cải thiện. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có một mùa giải tuyệt vời. Việc Yamal ghi nhiều hay ít bàn không quan trọng; mà là chúng tôi giành chiến thắng như một tập thể”.

Theo Transfermarkt, Lamine Yamal có giá 200 triệu euro, xếp trên Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Erling Haaland – cùng 180 triệu euro.

La Liga và bóng đá thế giới đang xoay theo một chàng trai vừa mới đủ tuổi công dân và chưa lấy được bằng lái xe.