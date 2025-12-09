Theo Mundo, Real Madrid đã có cuộc họp nóng về tương lai Xabi Alonso sau thất bại thảm họa 0-2 Celta Vigo ngay tại Bernabeu vào đêm Chủ nhật vừa qua. Trận thua khiến họ hiện kém 4 điểm so với Barca, sau 16 vòng đấu, trong khi vào cuối tháng 10, đoàn quân của Xabi ở thế hơn đối thủ tới 5 điểm.

Nguồn nay cho biết, các sếp bự đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô cùng thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, tự làm khó mình ở La Liga. Và họ đã đưa ra quyết định về công việc của Xabi Alonso: phải thắng Man City vào đêm thứ Tư tại Cúp C1, nếu không sẽ sa thải, bổ nhiệm một thuyền trưởng mới.

Xabi Alonso được loan tin sẽ bị Real Madrid sa thải, nếu để thua Man City. Ảnh: Defensa

Như vậy, thông tin này trái với Defensa cung cấp trong ngày đầu tuần: Xabi tạm giữ được ghế, dù Real Madrid có thua Man City, vì Chủ tịch Perez vẫn nghĩ HLV 44 tuổi là người phù hợp dẫn dắt đội.

Nhưng có vẻ những diễn biến trong phòng thay đồ ngày một phức tạp, trong khi Xabi Alonso vốn chưa hoàn toàn thu phục được lòng quân cùng nhìn về một hướng.

Số người chán chiến thuật của Xabi được cho là nhiều hơn so với nhóm cầu thủ ủng hộ. Ngoài bất mãn lớn nhất của Vinicius, Xabi cũng xung đột với cả Jude Bellingham, Valverde,…

Một số thành viên trong ban lãnh đạo Real Madrid cảm giác họ đã sai lầm khi bổ nhiệm Xabi Alonso thay Ancelotti và thấy rằng, đội cần một thuyền trưởng mới tốt hơn, nếu nội bộ và thành tích của đội không được cải thiện.

Trước nhiều áp lực bủa vây, Xabi Alonso kêu gọi các cầu thủ Real Madrid ‘trút giận’ lên Man City, trở lại sức mạnh và giá trị như tên tuổi của họ.

Nhưng liệu dàn sao ở Bernabeu có vì Xabi và lòng tự tôn của họ mà chiến đấu hay không thì còn phải chờ. Chưa kể, ông gặp thêm vận đen, bởi hao tổn lực lượng với hàng loạt cầu thủ bị đau. Ngay cả Mbappe dù chắc chắn sẽ thi đấu, nhưng anh bị gãy ngón tay ở trận thua Celta Vigo vừa qua.

Cũng theo Mundo, Real Madrid đã nhắm đến một số ứng viên nếu quyết định sa thải Xabi Alonso. Zidane và Klopp được nhắc đến, nhưng MB cho biết nhiều khả năng HLV ở đội trẻ CLB, Arbeloa sẽ tạm thời gánh vác trách nhiệm, khi lãnh đạo cần thêm thời gian để chọn người bổ nhiệm lâu dài.