Nacional cho hay, thủ thành Thibaut Courtois cho rằng Jude Bellingham là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề đáng lo ngại tại Real Madrid, và đã nói thẳng chuyện đó với thuyền trưởng Alvaro Arbeloa.

Thủ thành Thibaut Courtois nói với HLV Arbeloa phải chấn chỉnh triệt để Jude Bellingham, cả thái độ lẫn chuyên môn. Ảnh: X Madrid Universal

Real Madrid đang trải qua một mùa giải khó khăn, ‘trảm’ tướng giữa dòng – đôn HLV từ đội trẻ là Arbeloa lên thay Xabi Alonso.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xếp sau Barca tại La Liga và không lấy nổi vé vào thẳng vòng 16 đội Champions League, thay vào đó phải đá thêm 2 trận play-off. Họ cũng đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Không chỉ vậy, trận thua tại hại 2-4 của Real Madrid trước Benfica còn lộ ra những bất ổn nơi phòng thay đồ Bernabeu, với việc Jude Bellingham đổ lỗi cho đồng đội, trong khi bản thân anh cũng chơi tệ.

Và thủ thành Thibaut Courtois thấy rằng, Arbeloa cần phải triệt để chấn chỉnh Jude Bellingham cũng như cảnh báo về chuyên môn, thậm chí cả việc xử mạnh tay đẩy tiền vệ người Anh lên ghế dự bị, nếu không cải thiện phong độ.

Bellingham được cho nằm trong những cầu thủ không có quan hệ tốt đẹp với lúc Xabi Alonso còn tại vị, muốn ông bị sa thải. Ảnh: Diario AS

Thủ thành người Bỉ được cho nhận xét Bellingham “dễ mất tập trung, không đóng góp gì trong phòng ngự, cũng chẳng làm tốt trong khâu tấn công. Cậu ta hoàn toàn không giúp ích gì được cho đội”.

Nguồn trên cho biết, phong độ suy giảm nhưng lại trách móc người khác của Bellingham đã gây xáo xào trong phòng thay đồ Real Madrid. Do vậy, Courtois đề nghị Arbeloa phải đưa ra quyết định không nương tay về chuyên môn với sao người Anh.

“Trong cuộc trao đổi với Arbeloa, Courtois nói rõ, đây không phải là vấn đề cá nhân, anh không có mâu thuẫn gì với Jude Bellingham mà đơn thuần ở khía cạnh chuyên nghiệp.

Quan điểm của Courtois, không ai có thể tự cho mình là bất khả xâm phạm và phong độ trên sân sẽ quyết định đội hình xuất phát. Nếu Bellingham không nỗ lực và tận tâm, cậu ấy nên bị đẩy lên ghế dự bị”.