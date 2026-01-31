Duyên nợ

Jose Mourinho cùng Alvaro Arbeloa đã nhiều lần công khai thứ tình cảm và sự trân trọng dành cho nhau trong những ngày gần đây, đến mức họ trở thành nhân vật chính của “bi kịch lãng mạn” khi đối đầu ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Hôm thứ Sáu vừa qua, lá thăm của UEFA phán quyết rằng trận thua tệ hại của Real Madrid tại Lisbon chỉ mới là chương đầu của vở kịch mà cả hai nhân vật chính đều chưa thể thoát ra.

Benfica vừa có trận đấu hay nhất mùa giải. Ảnh: Imago

Real Madrid và Benfica sẽ lại “ôm” lấy nhau, lần này là cuộc đối đầu 2 lượt trận, không còn đường lui, để tranh tấm vé vào vòng 1/8. Đây chắc chắn là cặp đậm cảm xúc nhất và được chờ đợi nhất vòng play-off.

“Bóng đá rất tàn nhẫn”, Vicente del Bosque, cựu HLV Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha, vẫn hay lặp lại. Ông nói như một lời cảnh báo về hiểm họa.

Vị HLV đưa tuyển Tây Ban Nha đến danh hiệu World Cup đầu tiên và duy nhất trong lịch sử cho đến nay dường như muốn cảnh báo trước những bất ngờ và duyên nợ trong bóng đá.

Không thể nói Mourinho không thấm bài học về sự kiêu ngạo, khi từng trở thành HLV được yêu mến nhất thế giới, để rồi từ năm 2012 liên tiếp thất bại ở Real Madrid, Chelsea, MU, Tottenham, Roma và Fenerbahce.

Một chu kỳ suy tàn đẩy “Người đặc biệt” có thời điểm rơi vào cảnh thất nghiệp, và khiến ông khóc công khai – như ông tự thừa nhận – vì khát khao được trở lại, được điều khiển 22 “cậu nhóc” trên mặt cỏ.

Cuộc chiến thầy và trò

Giờ đây, chính một trong những “cậu nhóc” của ông – theo cách Mourinho gọi trước lượt cuối vòng bảng – lại đang đe dọa sự ổn định của ông tại Benfica, CLB gốc gác mà ông trở về như một kẻ sống sót sau đắm tàu.

Arbeloa, cận vệ trung thành của Mourinho trong những năm đầy xung đột ở Madrid (2010-2013), bất ngờ ngồi vào chiếc ghế huấn luyện mà Mourinho từng khao khát quay lại.

Loạt trận loại trực tiếp này phơi bày thực tế: cả hai đều đang khủng hoảng. Hai người đều thiếu uy tín và phải chịu phán xét của khán đài sau mỗi trận đấu, dù với Mourinho, tuần vừa qua đã mang lại một bình oxy.

Mourinho sẽ gặp lại Real Madrid. Ảnh: Imago

Chiến thắng trước Real Madrid không chỉ giúp Benfica – đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha – tránh bị loại khỏi Champions League, trong bối cảnh họ vừa bị Porto loại khỏi Cúp Quốc gia và đang kém chính đối thủ này 10 điểm trên bảng xếp hạng giải VĐQG.

Đêm thứ Tư trên sân Ánh Sáng, nơi hứng chịu cơn bão lớn ập vào Iberia, Benfica chơi trận hay nhất từ đầu mùa.

Schjelderup, Sudakov và Prestianni triển khai tấn công chính xác, còn Otamendi – một trong những người bạn thân của Leo Messi – thống trị khu vực cấm địa của mình một cách dứt khoát trước đối thủ trình diễn bộ mặt u ám nhất trong nhiều năm.

Real Madrid xác nhận mọi thiếu hụt về tinh thần lẫn kỹ thuật mà Xabi Alonso từng không thể che giấu. Điều đó giờ đây còn được chính “Los Blancos” phóng đại trong một vòng xoáy suy sụp khiến Arbeloa rơi vào thế bấp bênh.

Tuần lễ 24/2, trùng thời điểm đá lượt về play-off Champions League, Bernabeu sẽ đóng vai “trọng tài” cho cuộc tranh chấp mang tính sống còn giữa người học trò và người thầy.

Phần thưởng cho người chiến thắng? Giữ được ghế và gặp Sporting Lisbon hoặc Man City ở vòng 1/8.