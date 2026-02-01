Từ Tây Ban Nha, tờ Fichajes cho hay, Bruno Fernandes đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid trước kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi hợp đồng hiện tại của đội trưởng MU tại Old Trafford sẽ hết hạn vào năm sau.

Real Madrid được cho nhắm đội trưởng MU, Bruno Fernandes thay Jude Bellingham. Ảnh: MUFC

Nguồn trên cũng lưu ý rằng, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể quan tâm đến việc chuyển đến Madrid chơi bóng, do đang muốn thay đổi môi trường và tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp, sau 5 năm khoác áo MU.

Và Fichajes cung cấp thêm, việc Bruno Fernandes cập bến Bernabeu có thể mở đường Jude Bellingham rời Real Madrid.

“Sự có mặt của đội trưởng MU sẽ cho phép Florentino Perez thực hiện bước đi tài chính táo bạo, có thể làm thay đổi đáng kể không khí trong phòng thay đồ Real Madrid.

Người ta đồn đoán rằng việc ký Bruno Fernandes sẽ tạo điều kiện thuận lợi bán Jude Bellingham, mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho Real Madrid ở chuyển nhượng hè này”.

Thỏa thuận của Jude Bellingham với Real Madrid có thời hạn đến hè 2029, với mức định giá trên 100 triệu euro. Trong khi phía đội ngũ ‘Kền kền’ đánh giá, Bruno Fernandes của MU ở mức phí tầm 40-50 triệu euro.

Jude Bellingham đã cho thấy giá trị của mình, kể từ khi gia nhập Real Madrid vào hè 2023. Nhưng gần đây bị đặt dấu hỏi về thái độ (với trọng tài và cả đồng đội).

Jude Bellingham có hợp đồng với gã khổng lồ La Liga đến hè 2029. Ảnh: RMFC

Ở trận Real Madrid thua thảm 2-4 Benfica vừa qua, Bellingham tuyên bố “không còn lời nào để nói về những trận đấu này”, trước khi trách các đồng đội “không làm đúng những điều cơ bản” dù “rất tài năng”.

Trước trận đấu, Cadena SER đưa tin rằng, Jude Bellingham là một trong 5 cầu thủ Real Madrid - Arda Guler, Franco Mastantuono, Fede Valverde và Eduardo Camavinga, đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch Perez, sau sự ra đi của Xabi Alonso.

Người đứng đầu Real Madrid được cho đã yêu cầu Bellingham thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn, đồng thời nói với 4 sao còn lại rằng không được đặt sở thích vị trí của cá nhân trên lợi ích của đội, sau khi Valverde và Camavinga phàn nàn về việc phải chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong suốt mùa giải.