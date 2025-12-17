Vào rạng sáng nay (17/12), Dembele đã được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2025 (FIFA The Best). Đây là kết quả không gây bất ngờ, bởi trước đó chân sút PSG và ĐT Pháp chiến thắng thuyết phục Quả bóng vàng 2025.

Dembele chiến thắng FIFA The Best 2025. Ảnh: Fabrizio Romano

Đó là phần thưởng cho nỗ lực lẫn phong độ trên cả tuyệt vời của Dembele, với 35 bàn cùng 16 kiến tạo trong 53 lần ra sân cho PSG ở chiến dịch 2024/25.

Anh cùng CLB bóng đá Pháp đi vào lịch sử với cú ăn 3 (Ligue 1, Cúp QG Pháp và Champions League) hoành tráng, sau đó gặt luôn cả Siêu cúp Pháp lẫn Siêu cúp châu Âu.

Chưa hết, Dembele còn cùng PSG vào đến chung kết FIFA Club World Cup 2025. Anh cũng tham gia Nations League với tuyển Pháp và về vị trí thứ 3.

Khác với danh hiệu Quả bóng vàng – chỉ do các nhà báo bình chọn, FIFA The Best là kết quả chung từ lá phiếu của các đội trưởng, HLV ĐTQG, giới truyền thông và người hâm mộ.

Ngay sau khi người chiến thắng là Dembele được xướng tên, FIFA cũng công bố danh sách phiếu bầu cụ thể của mọi người, với không ít điều thú vị.

Như lá phiếu của Messi với tư cách đội trưởng tuyển Argentina, anh chọn Dembele vào vị trí số 1 (5 điểm), Kylian Mbappe (3 điểm) xếp trên Lamine Yamal (1 điểm).

Messi chọn Dembele số 1, tiếp đến là Mbappe rồi mới điền tên Lamine Yamal. Ảnh: Defensa

Còn thủ quân tuyển Ba Lan, Lewandowski thì bỏ phiếu cho cả 3 đồng đội ở Barca lần lượt là: Lamine Yamal, Raphinha và Pedri. Trong khi đó, Luka Modric chọn Vitinha, Dembele và Yamal. Lá phiếu của Harry Kane lần lượt là Dembele, Vitinha. Salah.

Trong khi đó, Ronaldo không được tham gia bỏ phiếu, do bị thẻ đỏ nên vắng mặt ở trận đấu gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha. Người đeo băng đội trưởng thay CR7 – Bernardo Silva chọn Vitinha, Nuno Mendes và Dembele.

Ở các lá phiếu HLV, có thể kể thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha, La Fuente chọn Pedri là số 1, tiếp theo là Lamine Yamal và Mbappe. Với Deshchamps (tuyển Pháp) là Dembele, Mbappe, Kakimi,…