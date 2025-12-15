Real Madrid bước vào chuyến làm khách trên sân Alaves với áp lực buộc phải thắng để không bị Barcelona nới rộng khoảng cách, đồng thời tạm "giữ ghế" cho HLV Xabi Alonso.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin, tổ chức pressing quyết liệt khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải triển khai bóng chậm và thận trọng.

Mbappe trở lại, lập tức ghi bàn cho đội nhà - Ảnh: RMCF

Dù vậy, những ngôi sao tấn công của Real vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Mbappe và Rodrygo liên tục khuấy đảo hàng thủ Alaves, song các pha dứt điểm ban đầu thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 24. Từ một tình huống xâm nhập vòng cấm thông minh, Mbappe chớp thời cơ tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng giúp Real Madrid kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng Alaves không hề buông xuôi. Đội chủ nhà đáp trả bằng hàng loạt pha phối hợp mạch lạc, thậm chí có bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Bộ đôi người Brazil Vinicius - Rodrygo làm nên bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Los Blancos - Ảnh: RMCF

Sang hiệp hai, Alaves đẩy cao tốc độ và được đền đáp ở phút 70 với cú sút xa đẹp mắt của Carlos Vicente, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, bản lĩnh của Real Madrid đã lên tiếng. Phút 77, Vinicius Junior kiến tạo tinh tế để Rodrygo dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1.

Ba điểm quý giá giúp Real Madrid tiếp tục bám sát Barcelona với khoảng cách 4 điểm, giữ cho cuộc đua vô địch La Liga vẫn còn nguyên sức nóng.

Ghi bàn

Alaves: Vicente 68'

Real Madrid: Mbappe 24', Rodrygo 76'

Đội hình xuất phát:

Alaves: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Calebe, Boyé, Rebbach

Real Madrid: Courtois, Valdepenas, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe