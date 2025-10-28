Chiến thắng và quả bom Vinicius

Xabi Alonso đang cảm nhận mặt đất nóng bỏng dưới chân tại Real Madrid. Sự bất mãn của một số cầu thủ với quyết định ông đưa ra, đặc biệt là Vinicius Junior, Federico Valverde và Endrick, đã cộng hưởng với cảm giác hoài nghi bao trùm CLB kể từ thảm họa Metropolitano (thua Atletico 2-5).

Vì vậy, chiến thắng thuyết phục trong trận Siêu kinh điển vừa qua mang lại cho Alonso thêm thời gian và tín nhiệm để tiếp tục gieo mầm triết lý của mình.

Vinicius đi qua Alonso sau những lời lẽ bất mãn. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, hành động thách thức công khai của Vinicius khi bị thay ra, trước khán giả Bernabeu và hàng triệu người xem trên toàn thế giới, là phép thử lớn nhất với quyền uy của ông trong phòng thay đồ.

Cuộc ăn mừng hoành tráng sau chiến thắng ở Siêu kinh điển cho thấy Real Madrid đã trút được gánh nặng tinh thần trước Barcelona, thua cả 4 trận mùa 2024/25.

Cộng thêm những thất bại trước các đối thủ đẳng cấp Champions League như Arsenal, Liverpool, PSG hay Atletico, “Los Blancos” cần một chiến thắng lớn.

Trước Barcelona, họ thể hiện năng lượng của đội bị dồn vào chân tường (được hưởng lợi từ hàng thủ mong manh và “virus” chấn thương của đối phương), kết thúc trận đấu với hiệu suất tấn công cao nhất trong hơn một năm qua: 23 cú sút, 10 lần trúng đích và 3,6 bàn thắng kỳ vọng (thước đo chất lượng cơ hội).

Tất cả các chỉ số của mùa trước trong những trận cầu lớn đều thấp hơn nhiều. Ở hai trận El Clasico tại La Liga (thua 0-4 và 3-4), Real Madrid không vượt quá 10 cú sút mỗi trận.

Tại tứ kết Champions League gặp Arsenal, họ chỉ tung ra 6 cú dứt điểm trúng đích trong cả hai lượt. Còn trước PSG và Atletico (thời Xabi), đội bóng chỉ có đúng 2 pha dứt điểm trúng đích.

Vinicius có trận Siêu kinh điển rất hay. Ảnh: EFE

Vấn đề trong giai đoạn mới của Real Madrid không nằm ở kết quả tổng thể (15 thắng sau 18 trận), mà là sự bất lực lặp lại khi đối đầu các đội mạnh.

“Đây là chiến thắng rất cần thiết”, Alonso thừa nhận. Real Madrid nới rộng cách biệt lên 5 điểm với Barca.

Sau 13 trận từ tháng 8, lối chơi của đội chưa thực sự rực rỡ, nhưng ít nhất họ đã cắt được căn bệnh các tuyến thiếu gắn kết thời Carlo Ancelotti.

Một điểm đáng chú ý khác: Alonso đặt Camavinga đá lệch phải, quyết định táo bạo và hiệu quả, khác hẳn các trận thua PSG và Atletico.

Bài học cho Alonso và Vinicius

Tuy nhiên, cú hích từ trận El Clasico đi kèm cơn khủng hoảng mang tên Vinicius, người tiêu biểu cho phòng thay đồ đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn với Xabi.

"Tôi á? Tôi á? Thưa ông, thưa ông! Tôi á? Luôn là tôi". Ảnh: EFE

“Vini nóng tính là thế, nhưng cậu ấy có bản chất tốt. Cuộc đời là những bài học. Đây là bài học, cho cậu ấy, và cả cho HLV”, nguồn tin từ Valdebebas cho biết. Theo nguồn này, hai người sẽ nói chuyện trực tiếp ngày 29/10.

Trong vài tuần qua, một số quyết định của Alonso, bao gồm cả việc xử lý Vinicius, không nhận được sự ủng hộ tối đa từ ban lãnh đạo. Áp lực chiến thắng trong trận lớn khiến ông rơi vào tình thế khó khăn.

Những lần Vinicius tỏ thái độ công khai khi bị thay ra buộc Alonso vốn kín tiếng phải phá lệ giải thích.

Sau khi không cho Vini đá chính trận Marseille, ông tiết lộ phải đợi hai ngày mới dám nói chuyện với anh vì “mặt vẫn còn xị”. Khi thay Vini ở phút 77 trận Espanyol, Alonso thừa nhận “lẽ ra có thể đợi thêm một chút”.

Trước trận Getafe, ông chủ động thông báo rằng Vinicius dự bị, người sau đó vào sân ghi bàn. Nhưng trận El Clasico chứng kiến hành động quá khích nhất của cầu thủ Brazil.

Vinicius đang cố lấy lại phong độ trong bối cảnh Mbappe tỏa sáng rực rỡ, ghi bàn 14/15 trận La Liga gần nhất (20 bàn).

Tính cách Alonso không hợp Vinicius. Ảnh: EFE

Trước Barca, anh có 5 pha qua người thành công trong 72 phút, chỉ ít hơn đúng 1 lần so với tổng cộng 370 phút Siêu kinh điển mùa trước.

Alonso từng thừa nhận rất ấn tượng với tài năng trẻ Mastantuono. Với Vinicius, ông vạch ranh giới từ vòng 2 La Liga. Đến nay, Vini mới đá trọn vẹn 3 trận.

“Tôi á? Tôi á? Thưa ông, thưa ông! Tôi á? Cút đi. Luôn là tôi. Tôi sẽ rời đội. Tôi sẽ rời đi, tốt nhất là tôi nên rời đi”, Vinicius hét lên bằng tiếng Bồ Đào Nha khi bị thay ra. Anh đi thẳng vào đường hầm, không chào Alonso.

Xabi cũng quay mặt, chỉ buông một câu: “Thôi nào, Vini, đừng thế nữa”. Sau El Clasico, Alonso phải đối mặt thử thách lớn nhất: khẳng định quyền uy trước một ngôi sao nóng tính trong phòng thay đồ vốn đã đầy gai góc.

Đó là cái giá phía sau chiến thắng không thể thiếu cho dự án mới của ông, người vừa “phát minh” ra Camavinga đá cánh phải.